Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за чотири роки великої війни

Наслідки російського обстрілу теплової електростанції в Україні. Фото: REUTERS/Stringer

Упродовж чотирьох років повномасштабної війни енергетика України зазнала масштабних збитків. Зокрема, сектор втратив 24,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє SPRAVDI у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Збитки енергетичного сектору України

З 24,8 мільярда доларів збитків 14,2 млрд втратила генерація електроенергії. Серед інших:

2,3 мільярда доларів — система передачі;

700 мільйонів доларів – система розподілу;

2,4 млрд доларів — теплогенерація.

Крім того, Україна втратила 27 ГВт генерації електроенергії, з яких 15,5 ГВт – через окупацію енергетичних обʼєктів.

Збитки енергетики України. Фото: SPRAVDI

"Значна частина цієї втраченої потужності пов’язана із захопленням Запорізької АЕС — найбільшої атомної станції Європи. 4 березня якраз минає чотири роки від її окупації Росією", — йдеться у повідомленні.

Допис SPRAVDI. Фото: скриншот

Ситуація в енергосистемі України 4 березня

У Міненерго повідомили, що цієї ночі російські окупанти атакували обʼєкти енергетики у декількох областях. Внаслідок ударів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Наразі енергетики працюють у посиленому режимі.

Водночас у частині регіонів країни продовжують діяти графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості. Крім того, у декількох областях запроваджено аварійні знеструмлення.

"Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо — у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — додали у Міненерго.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Енергосистема України — останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ — єдиний з усіх регіонів України, який досі не має захищеного плану щодо підготовки до зими.

Крім того, глава держави повідомив, що вже створено комплексний план щодо захисту енергоінфраструктури.

Раніше заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанив заявив, що Україні потрібно близько пʼять років для відновлення енергосистеми після закінчення війни.