Главная Новости дня Энергетика Украины — какие убытки за четыре года большой войны

Энергетика Украины — какие убытки за четыре года большой войны

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 11:01
В SPRAVDI подсчитали убытки энергосистемы Украины за период большой войны
Последствия российского обстрела тепловой электростанции в Украине. Фото: REUTERS/Stringer

За четыре года полномасштабного российского вторжения украинская энергетическая отрасль понесла значительные потери. Общая сумма ущерба, нанесенного сектору, оценивается в 24,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает SPRAVDI в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.

Убытки энергетического сектора Украины

Из 24,8 миллиарда долларов убытков 14,2 млрд потеряла генерация электроэнергии. Среди прочих:

  • 2,3 миллиарда долларов — система передачи;
  • 700 миллионов долларов — система распределения;
  • 2,4 млрд долларов — теплогенерация.

Кроме того, Украина потеряла 27 ГВт генерации электроэнергии, из которых 15,5 ГВт — из-за оккупации энергетических объектов.

Збитки енергетичного сектору України з початку повномасштабного російського вторгнення
Убытки энергетики Украины. Фото: SPRAVDI

"Значительная часть этой потерянной мощности связана с захватом Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции Европы. 4 марта как раз исполняется четыре года с момента ее оккупации Россией", — говорится в сообщении.

null
Пост SPRAVDI. Фото: скриншот

Ситуация в энергосистеме Украины 4 марта

В Минэнерго сообщили, что этой ночью российские оккупанты атаковали объекты энергетики в нескольких областях. В результате ударов обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. Сейчас энергетики работают в усиленном режиме.

В то же время в части регионов страны продолжают действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности. Кроме того, в нескольких областях введены аварийные обесточивания.

"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно — в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.

null
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Энергосистема Украины — последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев — единственный из всех регионов Украины, который до сих пор не имеет защищенного плана по подготовке к зиме.

Кроме того, глава государства сообщил, что уже создан комплексный план по защите энергоинфраструктуры.

Ранее заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанив заявил, что Украине нужно около пяти лет для восстановления энергосистемы после окончания войны.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
