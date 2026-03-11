В ООН визнали злочином викрадення українських дітей Росією

Українські діти. Ілюстративне фото: НУШ

Незалежна комісія ООН заявила, що примусове переміщення українських дітей Росією є воєнним злочином і має ознаки злочину проти людяності. За даними організації, окупанти часто не повідомляли батькам або опікунам, де перебувають діти, та створювали перешкоди для їх повернення.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на звіт Комісії ООН.

Реклама

Читайте також:

Заява ООН щодо викрадення українських дітей

Незалежна міжнародна комісія організації Об'єднаних Націй (ООН) з розслідування порушень під час війни в Україні заявила, що депортація та примусове переміщення українських дітей Росією є воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

У звіті наголошується, що слідчі перевірили переконливі докази щодо депортації або переміщення щонайменше 1 205 дітей із п’яти областей України до Росії або на окуповані нею території.

Ці факти дозволили зробити висновок про воєнні злочини депортації та примусового перевезення дітей.

Крім того, комісія встановила, що влада РФ часто не повідомляла батькам або законним опікунам про місцеперебування дітей і створювала перешкоди для їх повернення. Натомість дітей намагалися влаштовувати на тривале проживання в сім’ях або установах на території Росії.

За даними розслідування, більшість таких дітей досі не повернулися на підконтрольну Україні територію. Водночас процес їх повернення супроводжується значними труднощами.

У звіті зазначається, що затягування Росією повернення депортованих дітей також може розглядатися як окремий воєнний злочин.

Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей, яких викрала Росія. Однак ще більш ніж 700 тисяч перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також назвав кількість викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути.

За його даними, йдеться також про близько двох тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що у лютому цього року п'ятеро українських дітей повернулися з тимчасово окупованих територій та з Росії. Мовиться про українців віком від 4 до 15 років.