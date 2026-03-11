ООН признала военным преступлением похищение детей из Украины

В ООН признали похищение РФ украинских детей военным преступлением
В ООН признали похищение Россией украинских детей военным преступлением. В отчете отмечается, что российские оккупанты не сообщали родителям или опекунам о местонахождении детей и препятствовали их возвращению.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на отчет Комиссии ООН.
Заявление ООН относительно похищения украинских детей
Независимая международная комиссия организации Объединенных Наций (ООН) по расследованию нарушений во время войны в Украине заявила, что депортация и принудительное перемещение украинских детей Россией являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.
В отчете отмечается, что следователи проверили убедительные доказательства депортации или перемещения по меньшей мере 1 205 детей из пяти областей Украины в Россию или на оккупированные ею территории.
Эти факты позволили сделать вывод о военных преступлениях депортации и принудительной перевозки детей.
Кроме того, комиссия установила, что власти РФ часто не сообщали родителям или законным опекунам о местонахождении детей и создавали препятствия для их возвращения. Вместо этого детей пытались устраивать на длительное проживание в семьях или учреждениях на территории России.
По данным расследования, большинство таких детей до сих пор не вернулись на подконтрольную Украине территорию. В то же время процесс их возвращения сопровождается значительными трудностями.
В отчете отмечается, что затягивание Россией возвращения депортированных детей также может рассматриваться как отдельное военное преступление.
Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть домой более 2 тысяч детей, которых похитила Россия. Однако еще более 700 тысяч находятся на временно оккупированных территориях.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также назвал количество похищенных Россией детей, которых удалось вернуть.
По его данным, речь идет также об около двух тысяч украинских детей.
Напомним, что в феврале этого года пятеро украинских детей вернулись с временно оккупированных территорий и из России. Речь идет об украинцах в возрасте от 4 до 15 лет.
