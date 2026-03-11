Видео
Главная Новости дня В ООН признали похищение РФ украинских детей военным преступлением

В ООН признали похищение РФ украинских детей военным преступлением

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 09:56
ООН признала военным преступлением похищение детей из Украины
Украинские дети. Иллюстративное фото: НУШ

В ООН признали похищение Россией украинских детей военным преступлением. В отчете отмечается, что российские оккупанты не сообщали родителям или опекунам о местонахождении детей и препятствовали их возвращению.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на отчет Комиссии ООН.

Читайте также:

Заявление ООН относительно похищения украинских детей

Независимая международная комиссия организации Объединенных Наций (ООН) по расследованию нарушений во время войны в Украине заявила, что депортация и принудительное перемещение украинских детей Россией являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В отчете отмечается, что следователи проверили убедительные доказательства депортации или перемещения по меньшей мере 1 205 детей из пяти областей Украины в Россию или на оккупированные ею территории.

Эти факты позволили сделать вывод о военных преступлениях депортации и принудительной перевозки детей.

Кроме того, комиссия установила, что власти РФ часто не сообщали родителям или законным опекунам о местонахождении детей и создавали препятствия для их возвращения. Вместо этого детей пытались устраивать на длительное проживание в семьях или учреждениях на территории России.

По данным расследования, большинство таких детей до сих пор не вернулись на подконтрольную Украине территорию. В то же время процесс их возвращения сопровождается значительными трудностями.

В отчете отмечается, что затягивание Россией возвращения депортированных детей также может рассматриваться как отдельное военное преступление.

Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть домой более 2 тысяч детей, которых похитила Россия. Однако еще более 700 тысяч находятся на временно оккупированных территориях.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также назвал количество похищенных Россией детей, которых удалось вернуть.
По его данным, речь идет также об около двух тысяч украинских детей.

Напомним, что в феврале этого года пятеро украинских детей вернулись с временно оккупированных территорий и из России. Речь идет об украинцах в возрасте от 4 до 15 лет.

дети ООН похищение депортация детей война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
