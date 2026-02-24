Украина вернула 2000 детей и еще 744 тысячи в оккупации, заявил Лубинец

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина смогла вернуть домой более 2 тысяч детей, который похитила Россия. Однако еще более полумиллиона остаются на оккупированных территориях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека сказал во время Justice Conference.

Что известно о количестве возвращенных украинских детей домой и сколько еще в оккупации

По словам Лубинца, Украина в целом вернула 2003 ребенка. Освобождать их удается благодаря давлению на Кремль и помощи других стран.

В частности, через Катар Киев вернул 83 несовершеннолетних, которых Москва не хотела отдавать. Более того, три последние группы украинских детей освободили при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Также омбудсман отметил, что в отношении некоторых детей Россия выдвинула обвинения в террористической деятельности против оккупационной армии.

Отдельно Дмитрий Лубинец рассказал о том, сколько детей находятся на временно оккупированных территориях Украины.

"Первое, 1,6 млн — это количество украинских детей, которые проживали на временно оккупированной территории Украины до момента оккупации этих территорий в РФ. Следующая цифра — 744 тысячи — это количество украинских детей, которые официально Российская Федерация признала, что это украинские дети находятся на территории РФ", — сказал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека отметил, что все эти дети с точки зрения международного права считаются пострадавшими от депортации или принудительного перемещения.

В то же время омбудсмен добавил, что Украине удалось найти информацию только о 20 тысячах депортированных детей.

"Я не буду останавливаться на том, что всем понятно, что отношение к украинским детям со стороны РФ — это отношение как к ресурсу, мобилизационному военному ресурсу. Все украинские дети в будущем обязаны стать российскими солдатами", — резюмировал Лубинец.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Украина вернула с оккупированных территорий 5 украинских детей. Им было от 4 до 15 лет.

Также мы писали, какие лица могут получить статус ребенка, пострадавшего от войны.