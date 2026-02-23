Видео
Главная Новости дня Американский пастор сделал заявление о возвращении детей в Украину

Американский пастор сделал заявление о возвращении детей в Украину

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 23:01
Марк Бернс сделал заявление о возвращении детей в Украину
Марк Бернс. Фото: AP

С визитом в Украину прибыл американский пастор Марк Бернс, который сделал заявление о возвращении похищенных Россией украинских детей домой. Он также рассказал, что приехал в Киев, чтобы поддержать государство перед годовщиною большой войны против России.

Об этом Марк Бернс рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик в понедельник, 23 февраля.

Реклама
Читайте также:

Визит Бернса в Украину

Бернс подчеркнул, что ситуация в Украине ужасная из-за действий России.

"Президент Трамп обязался сделать все, чтобы вернуть более 20 тысяч пропавших, похищенных, перемещенных детей домой, поэтому мы здесь", — добавил он.

Что ранее заявлял Бернс

Американский пастор призвал Трампа предоставить для Украины больше оружия и ПВО. Он назвал российского диктатора Владимира Путина "чистым злом".

Также Бернс отмечал, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Он выражал обеспокоенность относительно роста напряжения в мире.

А после массированного российского обстрела в сентябре прошлого года Бернс призвал объединиться между странами и говорить правду.

Возвращение украинских детей

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что домой удалось вернуть уже две тысячи детей.

А 13 февраля омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о возвращении из оккупации и России пятерых детей в возрасте от 4 до 15 лет.

Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
