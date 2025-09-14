Видео
Духовный советник Трампа заявил о Третьей мировой и "оси зла"

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 23:36
Духовный советник Трампа считает, что сейчас формируется ось зла
Марк Бернс в Украине. Фото: Суспільне

Известный американский пастор и политик Марк Бернс, который является духовным советником президента США Дональда Трампа, выразил обеспокоенность относительно роста напряжения в мире. Он считает, что мир сейчас стоит на пороге Третьей мировой войны.

Такое мнение Бернс высказал в интервью изданию "Еспресо".

Читайте также:

Почему Третья мировая приближается по мнению Бернса

По словам пастора, сейчас формируется новая "ось зла", в которую входят Китай, Индия, Северная Корея и Россия. Бернс отметил, что к этой коалиции присоединилась Индия, премьер-министр которой Нарендра Моди является личным другом Дональда Трампа.

"Мы стоим на грани Третьей мировой войны. На наших глазах формируется новая "ось зла": Китай, Индия, Северная Корея и Россия объединились. Горько осознавать, что среди них — Индия, а премьер-министр Моди, личный друг президента Трампа, стал на этот путь", — заявил Бернс.

Несмотря на это, пастор подчеркнул непоколебимую позицию президента США по защите Украины. Бернс подчеркнул, что Украина принадлежит украинцам и никогда не будет частью России.

Он также сообщил, что Германия уже обязалась выделить миллиарды долларов на поддержку военных усилий Украины.

По словам Бернса, страны-члены НАТО и европейские партнеры объединились вокруг Украины, определив четкую границу: Россия не имеет права продвигаться дальше.

Бернс добавил, что он лично сообщил президенту США, Белому дому и Государственному департаменту о ситуации на месте, и убежден, что его информация будет учтена при принятии решений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал сомневаться в своей способности влиять на диктатора Путина. Президент США неправильно расценил намерения этого военного преступника.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов усилить жесткое давление на Россию. Для этого Европа должна прекратить покупать российскую нефть.

США НАТО Дональд Трамп война в Украине Марк Бернс
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
