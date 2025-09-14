Відео
Головна Новини дня Духовний радник Трампа заявив про Третю світову та "вісь зла"

Духовний радник Трампа заявив про Третю світову та "вісь зла"

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 23:36
Духовний радник Трампа вважає, що зараз формується вісь зла
Марк Бернс в Україні. Фото: Суспільне

Відомий американський пастор і політик Марк Бернс, який є духовним радником президента США Дональда Трампа, висловив стурбованість щодо зростання напруги у світі. Він вважає, що світ зараз стоїть на порозі Третьої світової війни.

Таку думку Бернс висловив в інтерв'ю виданню "Еспресо".

Читайте також:

Чому Третя світова наближається на думку Бернса

За словами пастора, зараз формується нова "вісь зла", до якої входять Китай, Індія, Північна Корея та Росія. Бернс зазначив, що до цієї коаліції приєдналася Індія, прем'єр-міністр якої Нарендра Моді є особистим другом Дональда Трампа. 

"Ми стоїмо на межі Третьої світової війни. На наших очах формується нова "вісь зла": Китай, Індія, Північна Корея та Росія об’єдналися. Гірко усвідомлювати, що серед них — Індія, а прем’єр-міністр Моді, особистий друг президента Трампа, став на цей шлях", — заявив Бернс.

Попри це, пастор підкреслив непохитну позицію президента США щодо захисту України. Бернс наголосив, що Україна належить українцям і ніколи не буде частиною Росії.

Він також повідомив, що Німеччина вже зобов'язалася виділити мільярди доларів на підтримку військових зусиль України. 

За словами Бернса, країни-члени НАТО та європейські партнери об'єдналися навколо України, визначивши чітку межу: Росія не має права просуватися далі. 

Бернс додав, що він особисто повідомив президенту США, Білому дому та Державному департаменту про ситуацію на місці, і переконаний, що його інформація буде врахована при ухваленні рішень.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на диктатора Путіна. Президент США неправильно розцінив наміри цього воєнного злочинця.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий посилити жорсткий тиск на Росію. Для цього Європа має припинити купувати російську нафту.

США НАТО Дональд Трамп війна в Україні Марк Бернс
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
