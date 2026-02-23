Відео
Україна
Головна Новини дня Марк Бернс у Києві зробив заяву про повернення українських дітей

Марк Бернс у Києві зробив заяву про повернення українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 23:01
Американський пастор Бернс приїхав до України та зробив заяву про повернення дітей
Марк Бернс. Фото: AP

До України прибув американський пастор Марк Бернс. Він наголосив, що приїхав, аби висловити підтримку державі перед річницею повномасштабного російського вторгнення. Бернс також зробив заяву про повернення викрадених Росією українських дітей додому.

Про це Марк Бернс розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік у понеділок, 23 лютого. 

Читайте також:

Візит Бернса до України

Бернс наголосив, що ситуація в Україні жахлива через дії Росії. 

"Президент Трамп зобовʼязався зробити все, щоб повернути понад 20 тисяч зниклих, викрадених, переміщених дітей додому, тому ми тут", — додав він.

Що раніше заявляв Бернс

Американський пастор закликав Трампа надати для України більше зброї та ППО. Він назвав російського диктатора Володимира Путіна "чистим злом".

Також Бернс зазначав, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни. Він висловлював стурбованість щодо зростання напруги у світі.

А після масованого російського обстрілу у вересні минулого року Бернс закликав обʼєднатися між країнами та говорити правду.

Повернення українських дітей

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив, що додому вдалося повернути вже дві тисячі дітей.

А 13 лютого омбудсман Дмитро Лубінець розповів про повернення з окупації та Росії пʼятьох дітей віком від 4 до 15 років.

війна діти Україна Росія Марк Бернс 4 роки війни
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
