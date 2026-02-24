Лубінець заявив, що Україна повернула 2000 дітей і ще 744 тисячі в окупації

Омбудсмен України Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей, який викрала Росія. Водночас понад 700 тисяч ще перебувають на окупованих територіях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це омбудсман сказав під час Justice Conference.

Що відомо про кількість повернутих український дітей додому та скільки ще в окупації

За словами Лубінця, Україна загалом повернула 2003 дитини. Звільняти їх вдається завдяки тиску на Кремль та допомозі інших країн.

Зокрема, через Катар Київ повернув 83 неповнолітніх, яких Москва не хотіла віддавати. Ба більше, три останні групи українських дітей звільнили за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Також омбудсман зазначив, що щодо деяких дітей Росія висунула звинувачення у терористичній діяльності проти окупаційної армії.

Окремо Дмитро Лубінець розповів про те, скільки дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

"Перше, 1,6 млн — це кількість українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території України до моменту окупації цих територій у РФ. Наступна цифра — 744 тисячі — це кількість українських дітей, які офіційно Російська Федерація визнала, що це українські діти знаходяться на території РФ", — сказал Лубінець.

Уповноважений з прав людини зазначив, що усі ці діти з точки зору міжнародного права вважаються постраждалими від депортації або примусового переміщення.

Водночас омбудсман додав, що Україні вдалося знайти інформацію лише про 20 тисяч депортованих дітей.

"Я не буду зупинятись на тому, що всім зрозуміло, що відношення до українських дітей з боку РФ — це відношення як до ресурсу, мобілізаційного військового ресурсу. Всі українські діти в майбутньому зобов'язані стати російськими солдатами", — резюмував Лубінець.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що Україна повернула з окупованих територій 5 українських дітей. Їм було від 4 до 15 років.

Також ми писали, які особи можуть отримати статус дитини, постраждалої від війни.