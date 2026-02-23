Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Статус дитини, постраждалої від війни — хто може отримати

Статус дитини, постраждалої від війни — хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 17:13
Кого з дітей визнають постраждалими від війни — що передбачає законопроєкт
Повернуті в Україну діти, яких депортувала Росія. Фото: Омбудсман / Telegram

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15039, який уточнює, які особи можуть отримати статус дитини, постраждалої від війни. Документ передбачає зміни до закону "Про охорону дитинства".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Реклама
Читайте також:
законопроєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Раді пропонують уточнити, кого з дітей визнають постраждалими від війни

Загалом закон "Про охорону дитинства" встановлює загальні гарантії захисту прав дітей та передбачає, що держава забезпечує підтримку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Проте умови надання статусу дитини, яка постраждала від війни визначав Кабмін.

Тепер цю норму хочуть прописати в законопроєкті. А за Кабміном залишити лише визначення підстав. 

Згідно з зареєстрованим у Раді документом, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів, надаватиметься кожній дитині, яка під час воєнних дій або збройних конфліктів не досягла 18 років.

порівняльна таблиця
Порівняльна таблиця до законопроєкту. Фото: скриншот

Додамо, що згідно з постановою Кабміну № 268 цей статус може бути наданий дитині, яка зазнала:

  • поранення, контузії, каліцтва;
  • фізичного чи сексуального насильства;
  • викрадення або незаконного вивезення;
  • незаконного утримання (зокрема в полоні);
  • залучення до збройних формувань;
  • психологічного насильства.

Тепер же умови отримання статусу дітей, які постраждали внаслідок війни, пропонується визначити на рівні закону, а не лише урядового рішення.

Дитинство під час війни

З початку повномасштабної війни Росія депортувала близько 20 тисяч українських дітей з прифронтових регіонів. Дві тисячі вже вдалося повернути додому з-під контролю Росії.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових територій — тобто навіть без згоди батьків. Якщо батьки не захочуть виїжджати у тилові області, то діти будуть вилучатися поліцією і військовими та передаватися в патронатні родини, або близьким родичам, які приймуть цих дітей. 

Кабінет міністрів Верховна Рада діти війна в Україні парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації