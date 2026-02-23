Кого з дітей визнають постраждалими від війни — що передбачає законопроєкт

Повернуті в Україну діти, яких депортувала Росія. Фото: Омбудсман / Telegram

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15039, який уточнює, які особи можуть отримати статус дитини, постраждалої від війни. Документ передбачає зміни до закону "Про охорону дитинства".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Раді пропонують уточнити, кого з дітей визнають постраждалими від війни

Загалом закон "Про охорону дитинства" встановлює загальні гарантії захисту прав дітей та передбачає, що держава забезпечує підтримку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Проте умови надання статусу дитини, яка постраждала від війни визначав Кабмін.

Тепер цю норму хочуть прописати в законопроєкті. А за Кабміном залишити лише визначення підстав.

Згідно з зареєстрованим у Раді документом, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів, надаватиметься кожній дитині, яка під час воєнних дій або збройних конфліктів не досягла 18 років.

Порівняльна таблиця до законопроєкту. Фото: скриншот

Додамо, що згідно з постановою Кабміну № 268 цей статус може бути наданий дитині, яка зазнала:

поранення, контузії, каліцтва;

фізичного чи сексуального насильства;

викрадення або незаконного вивезення;

незаконного утримання (зокрема в полоні);

залучення до збройних формувань;

психологічного насильства.

Тепер же умови отримання статусу дітей, які постраждали внаслідок війни, пропонується визначити на рівні закону, а не лише урядового рішення.

Дитинство під час війни

З початку повномасштабної війни Росія депортувала близько 20 тисяч українських дітей з прифронтових регіонів. Дві тисячі вже вдалося повернути додому з-під контролю Росії.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових територій — тобто навіть без згоди батьків. Якщо батьки не захочуть виїжджати у тилові області, то діти будуть вилучатися поліцією і військовими та передаватися в патронатні родини, або близьким родичам, які приймуть цих дітей.