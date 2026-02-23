Кого з дітей визнають постраждалими від війни — що передбачає законопроєкт

Статус дитини, постраждалої від війни — хто може отримати
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15039, який уточнює, які особи можуть отримати статус дитини, постраждалої від війни. Документ передбачає зміни до закону "Про охорону дитинства".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.
Раді пропонують уточнити, кого з дітей визнають постраждалими від війни
Загалом закон "Про охорону дитинства" встановлює загальні гарантії захисту прав дітей та передбачає, що держава забезпечує підтримку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Проте умови надання статусу дитини, яка постраждала від війни визначав Кабмін.
Тепер цю норму хочуть прописати в законопроєкті. А за Кабміном залишити лише визначення підстав.
Згідно з зареєстрованим у Раді документом, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій або збройних конфліктів, надаватиметься кожній дитині, яка під час воєнних дій або збройних конфліктів не досягла 18 років.
Додамо, що згідно з постановою Кабміну № 268 цей статус може бути наданий дитині, яка зазнала:
- поранення, контузії, каліцтва;
- фізичного чи сексуального насильства;
- викрадення або незаконного вивезення;
- незаконного утримання (зокрема в полоні);
- залучення до збройних формувань;
- психологічного насильства.
Тепер же умови отримання статусу дітей, які постраждали внаслідок війни, пропонується визначити на рівні закону, а не лише урядового рішення.
Дитинство під час війни
З початку повномасштабної війни Росія депортувала близько 20 тисяч українських дітей з прифронтових регіонів. Дві тисячі вже вдалося повернути додому з-під контролю Росії.
Нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових територій — тобто навіть без згоди батьків. Якщо батьки не захочуть виїжджати у тилові області, то діти будуть вилучатися поліцією і військовими та передаватися в патронатні родини, або близьким родичам, які приймуть цих дітей.
