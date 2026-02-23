Видео
Изменения в закон — кто считается ребенком, пострадавшим от войны

Изменения в закон — кто считается ребенком, пострадавшим от войны

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 17:13
Парламенту предлагают внести изменения в закон об охране детства — что предусматривает законопроект
Возвращенные в Украину дети, которых депортировала Россия. Фото: Омбудсман / Telegram

В Верховной Раде появился законопроект №15039, который нацелен на изменения в закон "Об охране детства". Документ определяет, каким детям можно присвоить статус "пострадавший от войны", уточняя критерии для их защиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Читайте также:
законопроєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Раде предлагают уточнить, кого из детей признают пострадавшими от войны

В целом закон "Об охране детства" устанавливает общие гарантии защиты прав детей и предусматривает, что государство обеспечивает поддержку детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Однако условия предоставления статуса ребенка, пострадавшего от войны определял Кабмин.

Теперь эту норму хотят прописать в законопроекте. А за Кабмином оставить только определение оснований.

Согласно зарегистрированному в Раде документу, статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов, будет предоставляться каждому ребенку, который во время военных действий или вооруженных конфликтов не достиг 18 лет.

порівняльна таблиця
Сравнительная таблица к законопроекту. Фото: скриншот

Добавим, что согласно постановлению Кабмина № 268 этот статус может быть предоставлен ребенку, который получил:

  • ранения, контузии, увечья;
  • физическому или сексуальному насилию;
  • похищению или незаконному вывозу;
  • незаконного содержания (в частности в плену);
  • привлечения к вооруженным формированиям;
  • психологического насилия.

Теперь же условия получения статуса детей, пострадавших в результате войны, предлагается определить на уровне закона, а не только правительственного решения.

Детство во время войны

С начала полномасштабной войны Россия депортировала около 20 тысяч украинских детей из прифронтовых регионов. Две тысячи уже удалось вернуть домой из-под контроля России.

Недавно Верховная Рада приняла решение о принудительной эвакуации детей с прифронтовых территорий — то есть даже без согласия родителей. Если родители не захотят выезжать в тыловые области, то дети будут изыматься полицией и военными и передаваться в патронатные семьи, или близким родственникам, которые примут этих детей.

Кабинет министров Верховная Рада дети война в Украине парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
