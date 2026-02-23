Парламенту предлагают внести изменения в закон об охране детства — что предусматривает законопроект

Возвращенные в Украину дети, которых депортировала Россия. Фото: Омбудсман / Telegram

В Верховной Раде появился законопроект №15039, который нацелен на изменения в закон "Об охране детства". Документ определяет, каким детям можно присвоить статус "пострадавший от войны", уточняя критерии для их защиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Реклама

Читайте также:

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Раде предлагают уточнить, кого из детей признают пострадавшими от войны

В целом закон "Об охране детства" устанавливает общие гарантии защиты прав детей и предусматривает, что государство обеспечивает поддержку детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Однако условия предоставления статуса ребенка, пострадавшего от войны определял Кабмин.

Теперь эту норму хотят прописать в законопроекте. А за Кабмином оставить только определение оснований.

Согласно зарегистрированному в Раде документу, статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий или вооруженных конфликтов, будет предоставляться каждому ребенку, который во время военных действий или вооруженных конфликтов не достиг 18 лет.

Сравнительная таблица к законопроекту. Фото: скриншот

Добавим, что согласно постановлению Кабмина № 268 этот статус может быть предоставлен ребенку, который получил:

ранения, контузии, увечья;

физическому или сексуальному насилию;

похищению или незаконному вывозу;

незаконного содержания (в частности в плену);

привлечения к вооруженным формированиям;

психологического насилия.

Теперь же условия получения статуса детей, пострадавших в результате войны, предлагается определить на уровне закона, а не только правительственного решения.

Детство во время войны

С начала полномасштабной войны Россия депортировала около 20 тысяч украинских детей из прифронтовых регионов. Две тысячи уже удалось вернуть домой из-под контроля России.

Недавно Верховная Рада приняла решение о принудительной эвакуации детей с прифронтовых территорий — то есть даже без согласия родителей. Если родители не захотят выезжать в тыловые области, то дети будут изыматься полицией и военными и передаваться в патронатные семьи, или близким родственникам, которые примут этих детей.