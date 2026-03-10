Прогноз погоди в Україні 11 березня — де будуть дощі

Синоптики назвали регіони, де завтра дощитиме
У середу, 11 березня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не прогнозують. Лише у деяких західних областях місцями можливі невеликі дощі.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Укргідрометцентр та Meteoprog.
Погода на 11 березня від Укргідрометцентру
Синоптики розповіли, що завтра погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску. Вітер з південного заходу присе тепле повітря, але за ясного неба вночі можливі невеликі мінуси.
Так, температура повітря вночі становитиме +3...-2 °С. Однак вдень повітря прогріється до +12...+17 °С. Дещо холодніше буде на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів — там стовпчики термометрів показуватимуть +9...+14 °С.
Прогноз погоди на 11 березня від Meteoprog
У середу, 11 березня, у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській прогнозують дощі.
Температура повітря вночі коливатиметься від близько 0 °С до +9 °С, найпрохолодніше буде на півночі та сході країни. Вже вдень повітря прогріється до +11…+17 °С, залежно від регіону.
Найтепліше буде у центральних та південних областях, де денна температура місцями сягатиме +15…+17 °С. У західній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +12…+16 °С, але подекуди можливі короткочасні дощі. На сході та півночі буде дещо прохолодніше — приблизно +11…+15 °С вдень.
Вітер переважно південний та південно-західний, швидкістю 4-10 м/с. Загалом погодні умови в більшості регіонів сприятимуть весняному потеплінню.
Зазначимо, раніше синоптики також прогнозували тепло в Україні завтра. У більшості регіонів вдень повітря прогріється до +12…+17 °С.
Також відомо, якою буде погода упродовж тижня. Температура повітря подекуди прогріється до +19 °С
