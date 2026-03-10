Відео
Україна
Головна Новини дня Синоптики назвали регіони, де завтра дощитиме

Синоптики назвали регіони, де завтра дощитиме

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 23:36
Прогноз погоди в Україні 11 березня — де будуть дощі
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 11 березня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не прогнозують. Лише у деяких західних областях місцями можливі невеликі дощі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Укргідрометцентр та Meteoprog

Читайте також:

Погода на 11 березня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що завтра погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску. Вітер з південного заходу присе тепле повітря, але за ясного неба вночі можливі невеликі мінуси. 

Якою буде погода 11 березня
Карта температур 11 березня. Фото: Укргідрометцентр

Так, температура повітря вночі становитиме +3...-2 °С. Однак вдень повітря прогріється до +12...+17 °С. Дещо холодніше буде на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів — там стовпчики термометрів показуватимуть +9...+14 °С. 

Прогноз погоди на 11 березня від Meteoprog

У середу, 11 березня, у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській прогнозують дощі. 

Температура повітря вночі коливатиметься від близько 0 °С до +9 °С, найпрохолодніше буде на півночі та сході країни. Вже вдень повітря прогріється до +11…+17 °С, залежно від регіону.

Погода в Україні 11 березня
Карта температур в Україні 11 березня. Фото: Метеопрог

Найтепліше буде у центральних та південних областях, де денна температура місцями сягатиме +15…+17 °С. У західній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +12…+16 °С, але подекуди можливі короткочасні дощі. На сході та півночі буде дещо прохолодніше — приблизно +11…+15 °С вдень.

Вітер переважно південний та південно-західний, швидкістю 4-10 м/с. Загалом погодні умови в більшості регіонів сприятимуть весняному потеплінню.

Зазначимо, раніше синоптики також прогнозували тепло в Україні завтра. У більшості регіонів вдень повітря прогріється до +12…+17 °С.

Також відомо, якою буде погода упродовж тижня. Температура повітря подекуди прогріється до +19 °С

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
