Головна Новини дня Синоптики назвали регіони, де завтра прогріється до +17 °

Синоптики назвали регіони, де завтра прогріється до +17 °

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 21:07
Прогноз погоди в Україні 11 березня — де буде +17 °
Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 березня, погода в Україні залишатиметься стабільною та переважно сухою. Синоптичну ситуацію й надалі визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому істотних змін у погодних умовах не очікується.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 11 березня

За прогнозами синоптиків, опади по всій території країни у середу, 11 березня, малоймовірні. Небо буде з невеликою хмарністю.

Вітер переважно південно-західного напрямку з поривами 5-10 м/с. Саме він приноситиме тепліші повітряні маси. Водночас у нічні години місцями ще можливі невеликі морози. Температура вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С.

Погода на 11 березня
Карта температур на 11 березня. Фото: Укргідрометцентр

Вдень повітря прогріється до +12…+17 °С. Дещо прохолодніше буде на північному сході країни, у Карпатах та на узбережжі морів — там очікується +9…+14 °С.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в України на тиждень. За їхніми даними, температура повітря подекуди прогріється до +19 °С та теплою і комфортною. 

Водночас сьогодні українців попереджали про потужну магнітну бурю. За даними науковців, наразі наша планета перебуває під впливом швидкісного потоку частинок із корональної діри на Сонці.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
