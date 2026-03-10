Відео
Головна Новини дня Потужна магнітна буря очікується 10 березня

Потужна магнітна буря очікується 10 березня

Дата публікації: 10 березня 2026 09:14
Сильна магнітна буря 10 березня — чого очікувати метеозалежним
Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 10 березня, на Землі очікується магнітна буря. За даними Британської геологічної служби, планета перебуває під впливом високошвидкісного потоку з корональної діри, через що прогнозують геомагнітну активність рівня G1.

Про це інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Потужна магнітна буря 10 березня

Сьогодні, 10 березня, на Землі прогнозують сильну магнітну бурю.

За даними науковців, наразі наша планета перебуває під впливом швидкісного потоку частинок із корональної діри на Сонці. Саме через нього минулими вихідними вже фіксували геомагнітну бурю рівня G1, і подібний рівень активності можливий і сьогодні.

Крім того, магнітне поле Землі може частково зачепити викид корональної маси, який стався 6 березня. Хоча ймовірність такого сценарію поки невисока, це може трохи посилити геомагнітні збурення.

Магнітні бурі 10 березня
Прогноз магнітних бур 10-12 березня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Магнітна буря G1 — що це означає

Буря рівня G1 вважається найслабшою у шкалі геомагнітної активності. Вона виникає через потоки заряджених частинок, які Сонце викидає під час спалахів або корональних викидів маси. Досягаючи Землі, ці частинки взаємодіють із її магнітним полем і спричиняють геомагнітні коливання.

Під час бурі такого рівня іноді можливі незначні збої у роботі супутникової навігації чи радіозв’язку. У північних широтах у цей час також можуть з’являтися полярні сяйва. Водночас для енергосистем чи інфраструктури такі бурі зазвичай не становлять серйозної небезпеки.

Деякі люди в періоди підвищеної геомагнітної активності можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, втому, перепади тиску або проблеми зі сном.

Фахівці радять у такі дні більше відпочивати, пити достатньо води та намагатися уникати стресу. Також варто обмежити каву й алкоголь, а людям із хронічними захворюваннями — уважніше стежити за станом здоров’я

Зазвичай бурі рівня G1 тривають недовго і минають без серйозних наслідків.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на березень 2026 року. Метеозалежним варто підготуватися, адже сильні магнітні бурі припадають одразу на кілька днів впродовж березня.

Синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом весни 2026 року. Та коли країну накриє справжнє тепло.

Також синоптики дали прогноз погоди на 10 березня та здивували температурними коливаннями. Погода в Україні протягом вівторка буде доволі теплою.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
