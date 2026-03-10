Сильна магнітна буря 10 березня — чого очікувати метеозалежним

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 10 березня, на Землі очікується магнітна буря. За даними Британської геологічної служби, планета перебуває під впливом високошвидкісного потоку з корональної діри, через що прогнозують геомагнітну активність рівня G1.

Про це інформує Новини.LIVE.

Потужна магнітна буря 10 березня

Сьогодні, 10 березня, на Землі прогнозують сильну магнітну бурю.

За даними науковців, наразі наша планета перебуває під впливом швидкісного потоку частинок із корональної діри на Сонці. Саме через нього минулими вихідними вже фіксували геомагнітну бурю рівня G1, і подібний рівень активності можливий і сьогодні.

Крім того, магнітне поле Землі може частково зачепити викид корональної маси, який стався 6 березня. Хоча ймовірність такого сценарію поки невисока, це може трохи посилити геомагнітні збурення.

Прогноз магнітних бур 10-12 березня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Магнітна буря G1 — що це означає

Буря рівня G1 вважається найслабшою у шкалі геомагнітної активності. Вона виникає через потоки заряджених частинок, які Сонце викидає під час спалахів або корональних викидів маси. Досягаючи Землі, ці частинки взаємодіють із її магнітним полем і спричиняють геомагнітні коливання.

Під час бурі такого рівня іноді можливі незначні збої у роботі супутникової навігації чи радіозв’язку. У північних широтах у цей час також можуть з’являтися полярні сяйва. Водночас для енергосистем чи інфраструктури такі бурі зазвичай не становлять серйозної небезпеки.

Деякі люди в періоди підвищеної геомагнітної активності можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, втому, перепади тиску або проблеми зі сном.

Фахівці радять у такі дні більше відпочивати, пити достатньо води та намагатися уникати стресу. Також варто обмежити каву й алкоголь, а людям із хронічними захворюваннями — уважніше стежити за станом здоров’я

Зазвичай бурі рівня G1 тривають недовго і минають без серйозних наслідків.

