Прогноз погоди в Україні 10 березня — де буде +15 °

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У більшості регіонів України 10 березня утримається спокійна та відносно тепла погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність, істотних опадів не очікується.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентру.

Якою буде погода в Україні 10 березня

Завтра по всій Україні буде суха погода без опадів. Переважатиме вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Карта температур в Україні 10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15 °С. Водночас у гірських районах Карпат, а також у Чернігівській та Сумській областях вдень буде дещо прохолодніше — від +6 °С до +11 °С.

Зазначимо, Наталка Діденко порадувала деякі області погодою до +17 °С завтра. У вівторок пануватиме антициклональний характер, тому опадів не очікується.

Також синоптики дали прогноз погоди на тиждень. В Україну прийде справжня весна і повітря прогріється до +19 °С.