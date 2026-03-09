Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптики заявили, що по всій Україні завтра стане ще тепліше

Синоптики заявили, що по всій Україні завтра стане ще тепліше

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 20:10
Прогноз погоди в Україні 10 березня — де буде +15 °
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У більшості регіонів України 10 березня утримається спокійна та відносно тепла погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність, істотних опадів не очікується.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентру. 

Реклама
Читайте також:

Якою буде погода в Україні 10 березня

Завтра по всій Україні буде суха погода без опадів. Переважатиме вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. 

Погода в Україні 10 березня
Карта температур в Україні 10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15 °С. Водночас у гірських районах Карпат, а також у Чернігівській та Сумській областях вдень буде дещо прохолодніше — від +6 °С до +11 °С.

Зазначимо, Наталка Діденко порадувала деякі області погодою до +17 °С завтра. У вівторок пануватиме антициклональний характер, тому опадів не очікується. 

Також синоптики дали прогноз погоди на тиждень. В Україну прийде справжня весна і повітря прогріється до +19 °С.

погода весна синоптик прогноз погоди температура повітря
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації