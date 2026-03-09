Прогноз погоди в Україні 10 березня — де буде +15 °

Синоптики заявили, що по всій Україні завтра стане ще тепліше
У більшості регіонів України 10 березня утримається спокійна та відносно тепла погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність, істотних опадів не очікується.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентру.
Якою буде погода в Україні 10 березня
Завтра по всій Україні буде суха погода без опадів. Переважатиме вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15 °С. Водночас у гірських районах Карпат, а також у Чернігівській та Сумській областях вдень буде дещо прохолодніше — від +6 °С до +11 °С.
Зазначимо, Наталка Діденко порадувала деякі області погодою до +17 °С завтра. У вівторок пануватиме антициклональний характер, тому опадів не очікується.
Також синоптики дали прогноз погоди на тиждень. В Україну прийде справжня весна і повітря прогріється до +19 °С.
Читайте Новини.LIVE!