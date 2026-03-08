Прогноз погоди на 9-15 березня — синоптики прогнозують значне потепління

Жінки гуляють містом у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

Синоптики заявили про прихід справжньої весни вже наступного тижня. В Україні температура повітря подекуди прогріється до +19 °С. Погода буде сухою та теплою.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 9-15 березня

У понеділок, 9 березня, у всіх областях буде тепло та сухо. Вночі та вранці місцями може бути туман, але слабкий. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі прогнозують -4…+1 °С, а вдень очікується +8…+13 °С, на заході до +15 °С.

Прогноз погоди по регіонах на 9 березня. Фото: скриншот

У вівторок, 10 березня, в Україні продовжить теплішати. Опадів не прогнозують. Вітер вдень буде південно-західний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують температуру в межах -2...+3 °С, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +11...+16 °С, на заході України прогнозують +17...+19 °С.

Прогноз погоди по регіонах на 10 березня. Фото: скриншот

У середу, 11 березня, без опадів, небо буде малохмарним. Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме -2…+3 °С, а вдень у всіх областях +12…+17 °С, у західній частині країни буде +14…+19 °С.

Прогноз погоди по регіонах на 11 березня. Фото: скриншот

У четвер, 12 березня, тепла та сонячна погода без опадів буде по всій Україні. Вітер очікується південно-західний, 3-8 м/с. Вночі синоптики передають -1...+4 °С, а вдень буде +14...+19 °С.

У п'ятницю, 13 березня, також буде стабільно тепла погода, без опадів. Можливий слабкий туман вночі та вранці. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура буде коливатися в межах 0…+5 °С, а вдень повітря прогріється до +13…+19 °С.

У суботу, 14 березня, синоптики прогнозують суху та малохмарну погоду. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Вночі очікується -1…+4 °С, а у денний час +11…+16 °С. У західних областях місцями буде +17…+18 °С.

У неділю, 15 березня, погода майже не зміниться. Вітер переважно східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде в діапазоні -2…+3 °С, вдень очікується +9…+15 °С, на крайньому заході прогнозують до +17 °С.

Раніше синоптики зазначили, що погода у Києві в понеділок, 9 березня, буде тепла та без опадів. У столиці стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13 °С.

У Львові буде ще тепліше. Завтра, 9 березня, в місті та області очікується до +18 °С.