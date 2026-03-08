Видео
Главная Новости дня Погода в Украине на следующей неделе порадует теплом до +19 °С

Погода в Украине на следующей неделе порадует теплом до +19 °С

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 20:14
Прогноз погоды на 9-15 марта — Украину ждет значительное потепление
Женщины гуляют по городу в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе в Украину придет настоящая весна. Синоптики прогнозируют теплую, сухую погоду и температуру воздуха +19 °С.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 9-15 марта

В понедельник, 9 марта, во всех областях будет тепло и сухо. Ночью и утром местами может быть туман, но слабый. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью прогнозируют -4...+1 °С, а днем ожидается +8...+13 °С, на западе до +15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня
Прогноз погоды по регионам на 9 марта. Фото: скриншот

Во вторник, 10 марта, в Украине продолжит теплеть. Осадков не прогнозируют. Ветер днем будет юго-западный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют температуру в пределах -2...+3 °С, а днем столбики термометра поднимутся до +11...+16 °С, на западе Украины прогнозируют +17...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 березня
Прогноз погоды по регионам на 10 марта. Фото: скриншот

В среду, 11 марта, без осадков, небо будет малооблачным. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит -2...+3 °С, а днем во всех областях +12...+17 °С, в западной части страны будет +14...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня
Прогноз погоды по регионам на 11 марта. Фото: скриншот

В четверг, 12 марта, теплая и солнечная погода без осадков будет по всей Украине. Ветер ожидается юго-западный, 3-8 м/с. Ночью синоптики передают -1...+4 °С, а днем будет +14...+19 °С.

В пятницу, 13 марта, также будет стабильно теплая погода, без осадков. Возможен слабый туман ночью и утром. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а днем воздух прогреется до +13...+19 °С.

В субботу, 14 марта, синоптики прогнозируют сухую и малооблачную погоду. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидается -1...+4 °С, а в дневное время +11...+16 °С. В западных областях местами будет +17...+18 °С.

В воскресенье, 15 марта, погода почти не изменится. Ветер преимущественно восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет в диапазоне -2...+3 °С, днем ожидается +9...+15 °С, на крайнем западе прогнозируют до +17 °С.

Ранее синоптики отметили, что погода в Киеве в понедельник, 9 марта, будет теплой и без осадков. В столице столбики термометров поднимутся до +11...+13 °С.

Во Львове будет еще теплее. Завтра, 9 марта, в городе и области ожидается до +18 °С.

погода весна синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
