Головна Новини дня Синоптик Діденко порадувала деякі області погодою до +17 °С завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 17:15
Прогноз погоди в Україні на завтра 10 березня від Наталки Діденко
Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 10 березня, очікується теплою та без опадів. Пануватиме антициклональний характер. Місцями температура повітря прогріється до +17 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 10 березня

Діденко зазначила, що дощів не передбачається. По всій території України суха, сонячна та тепла погода.

Прогноз погоди в Україні на 10 березня
Погода в Україні 10 березня. Фото: Meteopost

Максимальна температура повітря буде у західних та центральних областях, а також в південній частині — +12...+17 °С. У північних та східних областях очікується +10...+14 °С, на північному сході — +9...+12 °С.

Вітер прогнозується із південного заходу, який часом може бути рвучким.

Погода в Києві 10 березня

У столиці завтра також очікується тепла весняна погода. Упродовж дня буде сонячно. Температура повітря в межах +12...+14 °С.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Зазначимо, синоптики повідомили, що цього тижня подекуди температура повітря підвищиться до +19 °С. Опадів не прогнозується.

А магнітних бур на Землі сьогодні не передбачається. Сонячна активність очікується низькою.

Раніше ми розповідали, яким буде березень для метеозалежних та коли очікувати на потужні бурі.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
