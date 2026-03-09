Прогноз погоди в Україні на завтра 10 березня від Наталки Діденко

Синоптик Діденко порадувала деякі області погодою до +17 °С завтра
Погода в Україні завтра, 10 березня, очікується теплою та без опадів. Пануватиме антициклональний характер. Місцями температура повітря прогріється до +17 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 10 березня
Діденко зазначила, що дощів не передбачається. По всій території України суха, сонячна та тепла погода.
Максимальна температура повітря буде у західних та центральних областях, а також в південній частині — +12...+17 °С. У північних та східних областях очікується +10...+14 °С, на північному сході — +9...+12 °С.
Вітер прогнозується із південного заходу, який часом може бути рвучким.
Погода в Києві 10 березня
У столиці завтра також очікується тепла весняна погода. Упродовж дня буде сонячно. Температура повітря в межах +12...+14 °С.
Зазначимо, синоптики повідомили, що цього тижня подекуди температура повітря підвищиться до +19 °С. Опадів не прогнозується.
А магнітних бур на Землі сьогодні не передбачається. Сонячна активність очікується низькою.
