Погода в Украине завтра 10 марта — прогноз Наталки Диденко

Синоптик Диденко назвала, где завтра воздух прогреется до +17 °С
Погода в Украине завтра, 10 марта, будет теплой и без дождя. По всей территории страны будет господствовать антициклональный характер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 10 марта
Диденко отметила, что дождей не предвидится. По всей территории Украины сухая, солнечная и теплая погода.
Максимальная температура воздуха будет в западных и центральных областях, а также в южной части — +12...+17 °С. В северных и восточных областях ожидается +10...+14 °С, на северо-востоке — +9...+12 °С.
Ветер прогнозируется с юго-запада, который временами может быть порывистым.
Погода в Киеве 10 марта
В столице завтра также ожидается теплая весенняя погода. В течение дня будет солнечно. Температура воздуха в пределах +12...+14 °С.
Отметим, синоптики сообщили, что на этой неделе местами температура воздуха повысится до +19 °С. Осадков не прогнозируется.
А магнитных бурь на Земле сегодня не предвидится. Солнечная активность ожидается низкой.
