Погода в Украине завтра 10 марта — прогноз Наталки Диденко

Погода в Украине завтра, 10 марта, будет теплой и без дождя. По всей территории страны будет господствовать антициклональный характер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 10 марта

Диденко отметила, что дождей не предвидится. По всей территории Украины сухая, солнечная и теплая погода.

Максимальная температура воздуха будет в западных и центральных областях, а также в южной части — +12...+17 °С. В северных и восточных областях ожидается +10...+14 °С, на северо-востоке — +9...+12 °С.

Ветер прогнозируется с юго-запада, который временами может быть порывистым.

Погода в Киеве 10 марта

В столице завтра также ожидается теплая весенняя погода. В течение дня будет солнечно. Температура воздуха в пределах +12...+14 °С.

Отметим, синоптики сообщили, что на этой неделе местами температура воздуха повысится до +19 °С. Осадков не прогнозируется.

А магнитных бурь на Земле сегодня не предвидится. Солнечная активность ожидается низкой.

Ранее мы рассказывали, каким будет март для метеозависимых и когда ожидать мощные бури.