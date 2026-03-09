Магнитные бури 9 марта — подробный прогноз для метеозависимых

Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

Начало недели должно пройти без существенных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце зафиксировали лишь слабые вспышки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 9 марта — чего ожидать

Солнечная активность в течение последних 24 часов была низкой, а среди событий на Солнце фиксировались лишь слабые вспышки, которые обычно не имеют ощутимого влияния на Землю. В то же время сохраняется небольшая вероятность отдельных вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь с 9 по 12 марта. Фото: скриншот

Солнечная активность на 9 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 25

В дни, когда прогнозируют сильные магнитные бури, врачи советуют не перегружать себя, пить достаточно воды, не пропускать приемы пищи, высыпаться и по возможности уменьшать стресс. Также лучше отказаться от употребления алкоголя и кофеина.

Если появляется головная боль, может помочь отдых, прохладный компресс, спокойная обстановка и ограничение тяжелых физических нагрузок.

