Магнитные бури 9 марта — подробный прогноз для метеозависимых

Солнце временно без сюрпризов в виде магнитных бурь
Начало недели должно пройти без существенных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце зафиксировали лишь слабые вспышки.
Магнитные бури 9 марта — чего ожидать
Солнечная активность в течение последних 24 часов была низкой, а среди событий на Солнце фиксировались лишь слабые вспышки, которые обычно не имеют ощутимого влияния на Землю. В то же время сохраняется небольшая вероятность отдельных вспышек М-класса.
Солнечная активность на 9 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 25
В дни, когда прогнозируют сильные магнитные бури, врачи советуют не перегружать себя, пить достаточно воды, не пропускать приемы пищи, высыпаться и по возможности уменьшать стресс. Также лучше отказаться от употребления алкоголя и кофеина.
Если появляется головная боль, может помочь отдых, прохладный компресс, спокойная обстановка и ограничение тяжелых физических нагрузок.
