Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Сонці була аномально мала кількість спалахів для магнітної бурі

На Сонці була аномально мала кількість спалахів для магнітної бурі

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 11:59
Магнітні бурі 9 березня — детальний прогноз для метеозалежних
Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 9 березня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного, а сонячна активність буде низькою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 9 березня — чого очікувати

Сонячна активність упродовж останніх 24 годин була низькою, а серед подій на Сонці фіксувалися лише слабкі спалахи, які зазвичай не мають відчутного впливу на Землю. Водночас зберігається невелика ймовірність окремих спалахів М-класу.

Магнітні бурі 9 березня
Прогноз магнітних бур з 9 до 12 березня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 9 березня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 25

У дні, коли прогнозують сильні магнітні бурі, лікарі радять не перевантажувати себе, пити достатньо води, не пропускати прийоми їжі, висипатися і по можливості зменшувати стрес. Також краще відмовитися від вживання алкоголю та кофеїну.

Якщо з'являється головний біль, може допомогти відпочинок, прохолодний компрес, спокійна обстановка та обмеження важких фізичних навантажень. 

Раніше астросиноптики уже називали дати в березні, коли буде сильна магнітна буря.

Також стало відомо, якою буде погода в Україні з 9 до 15 березня.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації