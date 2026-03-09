Магнітні бурі 9 березня — детальний прогноз для метеозалежних

Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 9 березня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного, а сонячна активність буде низькою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 9 березня — чого очікувати

Сонячна активність упродовж останніх 24 годин була низькою, а серед подій на Сонці фіксувалися лише слабкі спалахи, які зазвичай не мають відчутного впливу на Землю. Водночас зберігається невелика ймовірність окремих спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур з 9 до 12 березня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 9 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 25

У дні, коли прогнозують сильні магнітні бурі, лікарі радять не перевантажувати себе, пити достатньо води, не пропускати прийоми їжі, висипатися і по можливості зменшувати стрес. Також краще відмовитися від вживання алкоголю та кофеїну.

Якщо з'являється головний біль, може допомогти відпочинок, прохолодний компрес, спокійна обстановка та обмеження важких фізичних навантажень.

Раніше астросиноптики уже називали дати в березні, коли буде сильна магнітна буря.

Також стало відомо, якою буде погода в Україні з 9 до 15 березня.