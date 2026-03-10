Трамп після розмови з Путіним згадав Україну і Близький Схід

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак, на його думку, значно корисніше було б припинити війну проти України. Так президент США прокоментував свою телефонну розмову з главою Кремля 9 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію пресконференції Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 9 березня обговорював війну в Україні та події на Близькому Сході. За його словами, бесіда була "дуже хорошою", а в розмові з обох боків брало участь багато людей.

Коментуючи війну в Україні, Дональд Трамп описав її як "просто нескінченну боротьбу" і заявив, що між Путіним та Володимиром Зеленським існує сильна ненависть, через що сторонам, за його оцінкою, важко дійти згоди. Попри це, він наполіг, що загалом оцінює контакт із російським лідером позитивно.

Окремо президент США сказав, що Путін нібито хоче бути корисним у питанні Близького Сходу. Однак, за словами Трампа, він прямо дав зрозуміти співрозмовнику, що набагато більше користі було б від завершення війни між Україною і Росією.

"Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і Росією. Це було б більш корисно", — сказав Трамп.

Зазначимо, що наступний раунд переговорів мав би відбутися 5 та 6 березня, але його скасували через бойові дії на Близькому Сході.

З інформації від джерел стало відомо, що раунд переговорів може поновитися у середу, 11 березня.

Тим часом Володимир Путін неохоче коментує війну в Ірані та утримався від сильної критики США.

Також Дональд Трамп висловився про те, що він вважатиме перемогою у війні проти Ірану.