Трамп после разговора с Путиным упомянул Украину и Ближний Восток

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп назвал свой разговор с Владимиром Путиным "очень хорошим", однако во время комментария для прессы снова вернулся к теме войны России против Украины. По его словам, если Кремль действительно хочет быть полезным, то прежде всего должен остановить боевые действия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 9 марта обсуждал войну в Украине и события на Ближнем Востоке. По его словам, беседа была "очень хорошей", а в разговоре с обеих сторон участвовало много людей.

Комментируя войну в Украине, Дональд Трамп описал ее как "просто бесконечную борьбу" и заявил, что между Путиным и Владимиром Зеленским существует сильная ненависть, из-за чего сторонам, по его оценке, трудно прийти к согласию. Несмотря на это, он настоял, что в целом оценивает контакт с российским лидером положительно.

Отдельно президент США сказал, что Путин якобы хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока. Однако, по словам Трампа, он прямо дал понять собеседнику, что гораздо больше пользы было бы от завершения войны между Украиной и Россией.

"Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", — сказал Трамп.

Отметим, что следующий раунд переговоров должен был состояться 5 и 6 марта, но его отменили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Из информации от источников стало известно, что раунд переговоров может возобновиться в среду, 11 марта.

Между тем Владимир Путин неохотно комментирует войну в Иране и воздержался от сильной критики США.

Также Дональд Трамп высказался о том, что он будет считать победой в войне против Ирана.