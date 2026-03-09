Погода в Украине на 10 марта — где будет теплее всего

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 10 марта будет настоящая весенняя погода с комфортной температурой. Осадков завтра не ожидается, но ночью возможны небольшие "минусы".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 10 марта

Завтра по всей Украине будет сухая погода без осадков. Будет преобладать ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Карта температур в Украине 10 марта. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10...+15 °С. В то же время в горных районах Карпат, а также в Черниговской и Сумской областях днем будет несколько прохладнее - от +6 °С до +11 °С.

Отметим, Наталья Диденко порадовала некоторые области погодой до +17 °С завтра. Во вторник будет господствовать антициклональный характер, поэтому осадков не ожидается.

Также синоптики дали прогноз погоды на неделю. В Украину придет настоящая весна и воздух прогреется до +19 °С.