Погода в Украине на 10 марта — где будет теплее всего

Синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине на завтра
В Украине 10 марта будет настоящая весенняя погода с комфортной температурой. Осадков завтра не ожидается, но ночью возможны небольшие "минусы".
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.
Какой будет погода в Украине 10 марта
Завтра по всей Украине будет сухая погода без осадков. Будет преобладать ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10...+15 °С. В то же время в горных районах Карпат, а также в Черниговской и Сумской областях днем будет несколько прохладнее - от +6 °С до +11 °С.
Отметим, Наталья Диденко порадовала некоторые области погодой до +17 °С завтра. Во вторник будет господствовать антициклональный характер, поэтому осадков не ожидается.
Также синоптики дали прогноз погоды на неделю. В Украину придет настоящая весна и воздух прогреется до +19 °С.
Читайте Новини.LIVE!