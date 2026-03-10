Сильная магнитная буря накроет Землю 10 марта

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

В понедельник, 10 марта, на Земле ожидается магнитная буря. По данным Британской геологической службы, уровень геомагнитной активности может достичь G1.

Мощная магнитная буря 10 марта

Сегодня, 10 марта, на Земле прогнозируют сильную магнитную бурю.

По данным ученых, сейчас наша планета находится под влиянием скоростного потока частиц из корональной дыры на Солнце. Именно из-за него в минувшие выходные уже фиксировали геомагнитную бурю уровня G1, и подобный уровень активности возможен и сегодня.

Кроме того, магнитное поле Земли может частично задеть выброс корональной массы, который произошел 6 марта. Хотя вероятность такого сценария пока невысока, это может немного усилить геомагнитные возмущения.

Прогноз магнитных бурь 10-12 марта. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Магнитная буря G1 — что это значит

Буря уровня G1 считается самой слабой в шкале геомагнитной активности. Она возникает из-за потоков заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает во время вспышек или корональных выбросов массы. Достигая Земли, эти частицы взаимодействуют с ее магнитным полем и вызывают геомагнитные колебания.

Во время бури такого уровня иногда возможны незначительные сбои в работе спутниковой навигации или радиосвязи. В северных широтах в это время также могут появляться полярные сияния. В то же время для энергосистем или инфраструктуры такие бури обычно не представляют серьезной опасности.

Некоторые люди в периоды повышенной геомагнитной активности могут испытывать ухудшение самочувствия — головную боль, усталость, перепады давления или проблемы со сном.

Специалисты советуют в такие дни больше отдыхать, пить достаточно воды и стараться избегать стресса. Также стоит ограничить кофе и алкоголь, а людям с хроническими заболеваниями — внимательнее следить за состоянием здоровья

Обычно бури уровня G1 длятся недолго и проходят без серьезных последствий.

