Погода в Украине на 11 марта — прогноз от синоптиков

В Украине во вторник, 11 марта, погоду без осадков будет продолжать обусловливать область высокого давления. Температура воздуха будет комфортной и в некоторых регионах повысится до +17 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 11 марта

По прогнозам синоптиков, осадки по всей территории страны в среду, 11 марта, маловероятны. Небо будет с небольшой облачностью.

Ветер преимущественно юго-западного направления с порывами 5-10 м/с. Именно он будет приносить более теплые воздушные массы. В то же время в ночные часы местами еще возможны небольшие морозы. Температура ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С.

Днем воздух прогреется до +12...+17 °С. Несколько прохладнее будет на северо-востоке страны, в Карпатах и на побережье морей - там ожидается +9...+14 °С.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю. По их данным, температура воздуха местами прогреется до +19 °С и будет теплой и комфортной.

В то же время сегодня украинцев предупреждали о мощной магнитной буре. По данным ученых, сейчас наша планета находится под влиянием скоростного потока частиц из корональной дыры на Солнце.