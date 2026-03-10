Какая будет погода 11 марта — в каких регионах будет дождь

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 11 марта будет теплая погода, без существенных осадков. Несмотря на это, в нескольких регионах завтра следует ожидать дождей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Укргидрометцентр и Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Погода на 11 марта от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что завтра погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления. Ветер с юго-запада присе теплый воздух, но при ясном небе ночью возможны небольшие минусы.

Карта температур 11 марта. Фото: Укргидрометцентр

Так, температура воздуха ночью составит +3...-2 °С. Однако днем воздух прогреется до +12...+17 °С. Несколько холоднее будет на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей — там столбики термометров будут показывать +9...+14 °С.

Прогноз погоды на 11 марта от Meteoprog

В среду, 11 марта, в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской прогнозируют дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от около 0 °С до +9 °С, прохладнее всего будет на севере и востоке страны. Уже днем воздух прогреется до +11...+17 °С, в зависимости от региона.

Карта температур в Украине 11 марта. Фото: Метеопрог

Теплее всего будет в центральных и южных областях, где дневная температура местами будет достигать +15...+17 °С. В западной части страны столбики термометров поднимутся до +12...+16 °С, но местами возможны кратковременные дожди. На востоке и севере будет несколько прохладнее — примерно +11...+15 °С днем.

Ветер преимущественно южный и юго-западный, скоростью 4-10 м/с. В целом погодные условия в большинстве регионов будут способствовать весеннему потеплению.

Отметим, ранее синоптики также прогнозировали тепло в Украине завтра. В большинстве регионов днем воздух прогреется до +12...+17 °С.

Также известно, какой будет погода в течение недели. Температура воздуха местами прогреется до +19 °С