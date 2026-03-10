Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптики прогнозируют завтра тепло, но с дождями

Синоптики прогнозируют завтра тепло, но с дождями

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 23:36
Какая будет погода 11 марта — в каких регионах будет дождь
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 11 марта будет теплая погода, без существенных осадков. Несмотря на это, в нескольких регионах завтра следует ожидать дождей. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Укргидрометцентр и Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Погода на 11 марта от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что завтра погоду без осадков будет продолжать предопределять поле высокого давления. Ветер с юго-запада присе теплый воздух, но при ясном небе ночью возможны небольшие минусы.

Якою буде погода 11 березня
Карта температур 11 марта. Фото: Укргидрометцентр

Так, температура воздуха ночью составит +3...-2 °С. Однако днем воздух прогреется до +12...+17 °С. Несколько холоднее будет на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей — там столбики термометров будут показывать +9...+14 °С.

Прогноз погоды на 11 марта от Meteoprog

В среду, 11 марта, в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской прогнозируют дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от около 0 °С до +9 °С, прохладнее всего будет на севере и востоке страны. Уже днем воздух прогреется до +11...+17 °С, в зависимости от региона.

Погода в Україні 11 березня
Карта температур в Украине 11 марта. Фото: Метеопрог

Теплее всего будет в центральных и южных областях, где дневная температура местами будет достигать +15...+17 °С. В западной части страны столбики термометров поднимутся до +12...+16 °С, но местами возможны кратковременные дожди. На востоке и севере будет несколько прохладнее — примерно +11...+15 °С днем.

Ветер преимущественно южный и юго-западный, скоростью 4-10 м/с. В целом погодные условия в большинстве регионов будут способствовать весеннему потеплению.

Отметим, ранее синоптики также прогнозировали тепло в Украине завтра. В большинстве регионов днем воздух прогреется до +12...+17 °С.

Также известно, какой будет погода в течение недели. Температура воздуха местами прогреется до +19 °С

погода синоптик дождь прогноз погоды температура воздуха
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации