Главная Новости дня Гидрометцентр спрогнозировал тепло до +17 °С в Украине сегодня

Гидрометцентр спрогнозировал тепло до +17 °С в Украине сегодня

Дата публикации 9 марта 2026 06:25
Погода сегодня, 9 марта, в Украине - Укргидрометцентр
Весенняя погода. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 9 марта, рассказали синоптики. По их данным, сегодня в стране ожидается переменная облачность, но без осадков. Кроме того, ночью на северо-востоке нашей страны местами была гололедица. 

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 9 марта

В Україні 9 березня буде тепла погода без опадів
Карта погоды в Украине 9 марта. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составила +1...-4 °С. Днем будет +9...+14 °С, в западных областях до +17 °С, а на северо-востоке и востоке страны +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні 9 березня
Карта температур на 9 марта от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 9 марта ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила +1...-4 °С, днем +9...+14 °С.

В Киеве тем временем ночью около 0 °С, днем +11...+13 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник 9 марта будет тепло и сухо. Днем ожидается +10...+15 °С, на северо-востоке +6...+9 °С.

Тем временем в Киеве будет солнечно, а температура тепла будет достигать до +12 °С.

Напомним, что 9 марта во Львове и области синоптики тоже прогнозируют теплую погоду. Днем температура воздуха поднимется до +18 °С.

Также мы информировали, какая в целом будет погода в Украине в течение этой недели.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
