Україна
Синоптик Диденко порадувала прогнозом погоды на завтра

Синоптик Диденко порадувала прогнозом погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 15:40
Погода в Украине завтра 9 марта — прогноз Наталки Диденко
Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 марта, будет теплой и солнечной. Осадков по всей территории страны не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 9 марта

Диденко отметила, что по всей территории страны будет царить весенняя красота. Из-за антициклона осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня
Погода в Украине 9 марта. Фото: Meteopost

Днем температура воздуха будет +10...+15 °С, на северо-востоке +6...+9 °С.

Погода в Киеве 9 марта

Диденко рассказала, что в столице ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +12 °С.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 8 марта на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время есть незначительная вероятность малого геомагнитного шторма.

Кроме того, мы рассказывали, каким будет март для метеозависимых и когда ожидать мощные магнитные бури.

Ранее Новини.LIVE писали, как уберечь озимые культуры, луковичные и молодые саженцы от гибели.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
