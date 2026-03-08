Погода в Украине завтра 9 марта — прогноз Наталки Диденко

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 марта, будет теплой и солнечной. Осадков по всей территории страны не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта

Диденко отметила, что по всей территории страны будет царить весенняя красота. Из-за антициклона осадков не предвидится.

Погода в Украине 9 марта. Фото: Meteopost

Днем температура воздуха будет +10...+15 °С, на северо-востоке +6...+9 °С.

Погода в Киеве 9 марта

Диденко рассказала, что в столице ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +12 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

