Погода в Украине завтра 9 марта — прогноз Наталки Диденко

Синоптик Диденко порадувала прогнозом погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 9 марта, будет теплой и солнечной. Осадков по всей территории страны не прогнозируется.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 9 марта
Диденко отметила, что по всей территории страны будет царить весенняя красота. Из-за антициклона осадков не предвидится.
Днем температура воздуха будет +10...+15 °С, на северо-востоке +6...+9 °С.
Погода в Киеве 9 марта
Диденко рассказала, что в столице ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +12 °С.
