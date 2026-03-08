Прогноз магнитных бурь 8 марта — чего ожидать сегодня метеозависимым

Метеозавимых порадует прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 8 марта, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Солнечная активность будет оставаться низкой, поэтому значительного влияния на геомагнитную ситуацию не ожидается.
Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Прогноз магнитных бурь на 8 марта
По данным наблюдений, в течение последних 24 часов активность Солнца была низкой. За минувшие сутки зафиксировали одну солнечную вспышку класса B, которая практически не влияет на Землю.
Специалисты прогнозируют, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. В то же время солнечная активность будет оставаться низкой, но существует небольшая вероятность возникновения вспышек М-класса.
Показатели солнечной активности на 8 марта:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 24.
Эксперты напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.
Как улучшить самочувствие во время магнитной бури
В периоды магнитных бурь специалисты советуют уменьшить нагрузку на организм и придерживаться стабильного режима сна. Врачи рекомендуют пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и энергетических напитков, избегать алкоголя и не перегружать себя интенсивными физическими упражнениями. Если появляются усталость или головная боль, стоит делать перерывы в работе.
Также полезными могут быть спокойные прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание помещения и легкая разминка без чрезмерных нагрузок.
Ранее астросиноптики обнародовали прогноз магнитных бурь на первую половину марта. Уже известно, в какие дни ожидаются геомагнитные колебания.
В то же время синоптики сообщили прогноз погоды на воскресенье, 8 марта. В этот день в Украине ожидается переменная облачность без осадков, однако ночью и на северо-востоке местами возможна гололедица.
Читайте Новини.LIVE!