Україна
Метеозавимых порадует прогноз магнитных бурь на сегодня

Метеозавимых порадует прогноз магнитных бурь на сегодня


Дата публикации 8 марта 2026 14:08
Прогноз магнитных бурь 8 марта — чего ожидать сегодня метеозависимым
Влияние магнитных бурь. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 8 марта, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Солнечная активность будет оставаться низкой, поэтому значительного влияния на геомагнитную ситуацию не ожидается.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 8 марта

По данным наблюдений, в течение последних 24 часов активность Солнца была низкой. За минувшие сутки зафиксировали одну солнечную вспышку класса B, которая практически не влияет на Землю.

Специалисты прогнозируют, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. В то же время солнечная активность будет оставаться низкой, но существует небольшая вероятность возникновения вспышек М-класса.

Показатели солнечной активности на 8 марта:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 24.

Эксперты напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

Прогноз магнітних бур на сьогодні
Вероятность магнитных бурь. Фото: скриншот

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

В периоды магнитных бурь специалисты советуют уменьшить нагрузку на организм и придерживаться стабильного режима сна. Врачи рекомендуют пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и энергетических напитков, избегать алкоголя и не перегружать себя интенсивными физическими упражнениями. Если появляются усталость или головная боль, стоит делать перерывы в работе.

Также полезными могут быть спокойные прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание помещения и легкая разминка без чрезмерных нагрузок.

Ранее астросиноптики обнародовали прогноз магнитных бурь на первую половину марта. Уже известно, в какие дни ожидаются геомагнитные колебания.

В то же время синоптики сообщили прогноз погоды на воскресенье, 8 марта. В этот день в Украине ожидается переменная облачность без осадков, однако ночью и на северо-востоке местами возможна гололедица.





