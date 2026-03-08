Видео
Главная Новости дня Гидрометцентр рассказал, будут ли осадки в Украине сегодня

Гидрометцентр рассказал, будут ли осадки в Украине сегодня

Дата публикации 8 марта 2026 06:25
Погода сегодня, 8 марта, в Украине - Укргидрометцентр
Женщины зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, расскаали синоптики. Сегодня в стране ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью и на северном востоке местами была гололедица.

Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Карта погоды в Украине 5 марта. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составила 0...-5 °С, однако уже днем ожидается +7...+12 °С, в западных областях до +15 °С, на северо-востоке и востоке страны +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні 8 березня
Карта температур на 8 марта от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 8 марта ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила 0...-5 °С, днем будет +7...+12 °С.

В Киеве тем временем ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье в Украине будет преимущественно сухая солнечная погода. Днем температура составит +5...+11, на западе и юге до +13 °С.

Между тем в Киеве 8 марта день пройдет без осадков, ветер стихнет, а температура составит до +8 °С.

Напомним, что в Харькове и Харьковской области сегодня будет переменчивая погода без осадков. На ночь еще прогнозировали морозы до -4 °С, но днем температур воздуха поднимется до +8 °С.

Также недавно мы писали, были ли 4 марта существенные магнитные бури.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
