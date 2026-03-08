Погода сьогодні, 8 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінки взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на неділю, 8 березня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та на північному сході місцями ожеледиця.

Про це у суботу, 7 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 8 березня

Карта погоди в Україні 8 березня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків за швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становила 0...-5 °С, проте вже вдень очікується +7...+12 °С, у західних областях до +15 °С, на північному сході та сході країни +3...+8 °С.

Карта температур на 8 березня від Meteopost.com

У Київській області та Києві 8 березня очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила 0...-5 °С, вдень буде +7...+12 °С.

У Києві тим часом вночі 0...-2 °С, вдень +8...+10 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю в Україні буде переважно суха сонячна погода. Вдень температура становитиме +5...+11, на заході та півдні до +13 °С.

Тим часом у Києві 8 березня день пройде без опадів, вітер стихне, а температура становитиме до +8 °С.

Нагадаємо, що у Харкові та Харківській області сьогодні буде мінлива погода без опадів. На ніч ще прогнозували морози до -4 °С, але вдень температур повітря підніметься до +8 °С.

