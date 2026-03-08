Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сонячна активність сьогодні може вплинути на Землю

Сонячна активність сьогодні може вплинути на Землю

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 14:08
Магнітні бурі 8 березня — прогноз на сьогодні для метеозалежних
Вплив магнітних бур. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 8 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Сонячна активність залишатиметься низькою, тому значного впливу на геомагнітну ситуацію не очікується.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 8 березня

За даними спостережень, протягом останніх 24 годин активність Сонця була низькою. За минулу добу зафіксували один сонячний спалах класу B, який практично не впливає на Землю.

Фахівці прогнозують, що у неділю геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Водночас сонячна активність залишатиметься низькою, але існує невелика ймовірність виникнення спалахів М-класу.

Показники сонячної активності на 8 березня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 24.

Експерти нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Попередження про геомагнітні коливання допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, які передують таким сонячним явищам.

Прогноз магнітних бур на сьогодні
Ймовірність магнітних бур. Фото: скриншот

Як покращити самопочуття під час магнітної бурі

У періоди магнітних бур фахівці радять зменшити навантаження на організм і дотримуватися стабільного режиму сну. Лікарі рекомендують пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та енергетичних напоїв, уникати алкоголю й не перевантажувати себе інтенсивними фізичними вправами. Якщо з'являються втома або головний біль, варто робити перерви в роботі.

Також корисними можуть бути спокійні прогулянки на свіжому повітрі, регулярне провітрювання приміщення та легка розминка без надмірних навантажень.

Раніше астросиноптики оприлюднили прогноз магнітних бур на першу половину березня. Уже відомо, у які дні очікуються геомагнітні коливання.

Водночас синоптики повідомили прогноз погоди на неділю, 8 березня. Цього дня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, однак уночі та на північному сході місцями можлива ожеледиця.

космос Сонце магнітні бурі метеозалежність погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації