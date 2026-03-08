Магнітні бурі 8 березня — прогноз на сьогодні для метеозалежних

Вплив магнітних бур. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 8 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Сонячна активність залишатиметься низькою, тому значного впливу на геомагнітну ситуацію не очікується.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 8 березня

За даними спостережень, протягом останніх 24 годин активність Сонця була низькою. За минулу добу зафіксували один сонячний спалах класу B, який практично не впливає на Землю.

Фахівці прогнозують, що у неділю геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Водночас сонячна активність залишатиметься низькою, але існує невелика ймовірність виникнення спалахів М-класу.

Показники сонячної активності на 8 березня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 24.

Експерти нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Попередження про геомагнітні коливання допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, які передують таким сонячним явищам.

Ймовірність магнітних бур. Фото: скриншот

Як покращити самопочуття під час магнітної бурі

У періоди магнітних бур фахівці радять зменшити навантаження на організм і дотримуватися стабільного режиму сну. Лікарі рекомендують пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та енергетичних напоїв, уникати алкоголю й не перевантажувати себе інтенсивними фізичними вправами. Якщо з'являються втома або головний біль, варто робити перерви в роботі.

Також корисними можуть бути спокійні прогулянки на свіжому повітрі, регулярне провітрювання приміщення та легка розминка без надмірних навантажень.

Раніше астросиноптики оприлюднили прогноз магнітних бур на першу половину березня. Уже відомо, у які дні очікуються геомагнітні коливання.

Водночас синоптики повідомили прогноз погоди на неділю, 8 березня. Цього дня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, однак уночі та на північному сході місцями можлива ожеледиця.