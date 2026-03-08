Прогноз погоди в Україні на завтра 9 березня від Наталки Діденко

Синоптик Діденко назвала, де завтра прогріє до +15 °С
Погода в Україні завтра, 9 березня, очікується теплою та сонячною. Температура повітря прогріється до +15 °С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 9 березня
Діденко зазначила, що по всій території країни пануватиме весняна краса. Через антициклон опадів не передбачається.
Вдень температура повітря буде +10...+15 °С, на північному сході +6...+9 °С.
Погода в Києві 9 березня
Діденко розповіла, що у столиці очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря прогріється до +12 °С.
