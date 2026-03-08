Прогноз погоди в Україні на завтра 9 березня від Наталки Діденко

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 березня, очікується теплою та сонячною. Температура повітря прогріється до +15 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня

Діденко зазначила, що по всій території країни пануватиме весняна краса. Через антициклон опадів не передбачається.

Погода в Україні 9 березня. Фото: Meteopost

Вдень температура повітря буде +10...+15 °С, на північному сході +6...+9 °С.

Погода в Києві 9 березня

Діденко розповіла, що у столиці очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря прогріється до +12 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 березня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас є незначна ймовірність малого геомагнітного шторму.

Крім того, ми розповідали, яким буде березень для метеозалежних та коли очікувати потужні магнітні бурі.

