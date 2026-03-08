Видео
Главная Новости дня Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду без осадков завтра

Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду без осадков завтра

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 18:21
Погода в Украине на 9 марта — в некоторых областях будет +17 °
Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие сутки, 9 марта, в Украине прогнозируют небольшую облачность и теплую погоду до +17 °С. Осадков на территории страны не ожидается.

Как сообщает Новини.LIVЕ, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 9 марта

В понедельник осадков на территории страны не предвидится. В ночные часы на северо-востоке местами возможна гололедица на дорогах, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 °С до -4 °С. Прот днем воздух прогреется до +9...+14 °С, а в западных областях местами потеплеет до +17 °С.

Якою буде погода 9 березня
Карта температур на 9 марта. Фото: Укргидрометцентр

В то же время в северо-восточных и восточных регионах будет немного прохладнее - столбики термометров будут показывать +6...+11 °С.

Отметим, синоптик Диденко также прогнозирует на завтра теплую и комфортную погоду. Из-за антициклона осадков не предвидится.

В то же время во Львове 9 марта температура воздуха повысится до +18 °С. Однако ночью еще ожидается 0...-2 °С.

погода весна синоптик погода в Украине температура воздуха
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
