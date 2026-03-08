Прогноз погоди в України 9 березня — де буде +17 °

Тепла весняна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 9 березня, буде весняна та тепла погода без опадів. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +17 °С.

Як повідомляє Новини.LIVЕ, про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 9 березня

У понеділок опадів на території країни не передбачається. У нічні години на північному сході місцями можлива ожеледиця на дорогах, тож водіям і пішоходам варто бути обережними. Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 °С до -4 °С. Прот вдень повітря прогріється до +9...+14 °С, а в західних областях місцями потепліє до +17 °С.

Карта температур на 9 березня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас у північно-східних та східних регіонах буде трохи прохолодніше — стовпчики термометрів показуватимуть +6...+11 °С.

Зазначимо, синоптик Діденко також прогнозує на завтра теплу та комфортну погоду. Через антициклон опадів не передбачається.

Водночас у Львові 9 березня температура повітря підвищиться до +18 °С. Однак вночі ще очікується 0...-2 °С.