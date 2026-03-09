Погода сьогодні, 9 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 9 березня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі на північному сході країни місцями була ожеледиця.

Про це у неділю, 8 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 9 березня

Карта погоди в Україні 9 березня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків за швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становила +1...-4 °С. Вдень буде +9...+14 °С, в західних областях до +17 °С, а на північному схожу та сході країни +6...+11 °С.

Карта температур на 9 березня від Meteopost.com

У Київській області та Києві 9 березня очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила +1...-4 °С, вдень +9...+14 °С.

У Києві тим часом вночі близько 0 °С, вдень +11...+13 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок 9 березня буде тепло і сухо. Вдень очікується +10...+15 °С, на північному сході +6...+9 °С.

Тим часом у Києві буде сонячно, а температура тепла досягатиме до +12 °С.

Нагадаємо, що 9 березня у Львові та області синоптики теж прогнозують теплу погоду. Вдень температура повітря підніметься до +18 °С.

Також ми інформували, яка загалом буде погода в Україні протягом цього тижня.