Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, чи перевіряла податкова анонімні Telegram-канали

Стало відомо, чи перевіряла податкова анонімні Telegram-канали

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 12:45
Данило Гетманцев розкритикував, що податкова не провела дослідження щодо власників Telegram-каналів
Представники Податкової служби на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE

Тимчасова слідча комісія щодо можливих протиправних дій посадовців, держорганів та інших представників сектору економіки надіслали запит до Державної податкової служби щодо дев'ятьох власників великих Telegram-каналів. Встановлено, що вісім із них ведуть підприємницьку діяльність.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з посиланням на заяви представників Податкової служби під час засідання.

Реклама
Читайте також:

Чому в ДПС не провели дослідження щодо власників Telegram-каналів

"Щодо напрацювання інформації щодо дев’ятьох суб’єктів. Вісім з них ведуть підприємницьку діяльність. У ході проведених заходів порушень податкового законодавства не встановлено, тому, що у нас відсутня інформація про отримані доходи, крім тих, що вони задекларували", — заявив заступник голови Державної податкової служби Андрій Троцко.

Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб Володимир Кизима зазначив, що доходи цих вісьмох ФОП, які є власниками Telegram-каналів, не перевищують задекларовані. Також, за його словами, сплачено усі податки.

Водночас у ДПС не змогли назвати кількість досліджень щодо дев'ятьох бенефіціарних власників. Хоча ТСК надали їм імена власників цих Telegram-каналів ще два місяці тому та просило провести дослідження щодо них.

"Проблема в тому, що в анонімних Telegram-каналах зазвичай не можливо встановити бенефіціарного власника. Для подальшого аналізу таких операцій необхідно взаємодіяти з правоохоронними органами, бо у нас недостатньо повноважень, щоб отримати додаткову інформацію, яка зможе додати та підтвердити інформацію щодо коштів, які проходити не по рахунках", — пояснив директор Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Антон Замятін.

Така відповідь обурила голову парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.

"Як ви не можете сказати кількість досліджень? Чого ви того сюди прийшли? Ви готувались до засідання ТСК?", — емоційно запитав він.

ТСК щодо розслідування діяльності Telegram-каналів

На сьогоднішньому ТСК розглядали порушення, які виникають через анонімних власників Telegram-каналів.

У Раді вважають, що діяльність власників Telegram-каналів маєбути прозорою. Хоча офіційно зареєстрованої ініціативи поки немає.

Верховна Рада Податкова служба Данило Гетманцев нардепи Telegram
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації