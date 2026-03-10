Данило Гетманцев розкритикував, що податкова не провела дослідження щодо власників Telegram-каналів

Представники Податкової служби на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE

Тимчасова слідча комісія щодо можливих протиправних дій посадовців, держорганів та інших представників сектору економіки надіслали запит до Державної податкової служби щодо дев'ятьох власників великих Telegram-каналів. Встановлено, що вісім із них ведуть підприємницьку діяльність.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з посиланням на заяви представників Податкової служби під час засідання.

Реклама

Читайте також:

Чому в ДПС не провели дослідження щодо власників Telegram-каналів

"Щодо напрацювання інформації щодо дев’ятьох суб’єктів. Вісім з них ведуть підприємницьку діяльність. У ході проведених заходів порушень податкового законодавства не встановлено, тому, що у нас відсутня інформація про отримані доходи, крім тих, що вони задекларували", — заявив заступник голови Державної податкової служби Андрій Троцко.

Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб Володимир Кизима зазначив, що доходи цих вісьмох ФОП, які є власниками Telegram-каналів, не перевищують задекларовані. Також, за його словами, сплачено усі податки.

Водночас у ДПС не змогли назвати кількість досліджень щодо дев'ятьох бенефіціарних власників. Хоча ТСК надали їм імена власників цих Telegram-каналів ще два місяці тому та просило провести дослідження щодо них.

"Проблема в тому, що в анонімних Telegram-каналах зазвичай не можливо встановити бенефіціарного власника. Для подальшого аналізу таких операцій необхідно взаємодіяти з правоохоронними органами, бо у нас недостатньо повноважень, щоб отримати додаткову інформацію, яка зможе додати та підтвердити інформацію щодо коштів, які проходити не по рахунках", — пояснив директор Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Антон Замятін.

Така відповідь обурила голову парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.

"Як ви не можете сказати кількість досліджень? Чого ви того сюди прийшли? Ви готувались до засідання ТСК?", — емоційно запитав він.

ТСК щодо розслідування діяльності Telegram-каналів

На сьогоднішньому ТСК розглядали порушення, які виникають через анонімних власників Telegram-каналів.

У Раді вважають, що діяльність власників Telegram-каналів маєбути прозорою. Хоча офіційно зареєстрованої ініціативи поки немає.