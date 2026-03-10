Видео
Главная Новости дня Стало известно, проверяла ли налоговая владельцев Telegram-каналов

Стало известно, проверяла ли налоговая владельцев Telegram-каналов

Дата публикации 10 марта 2026 12:45
Уплачивают ли налоги владельцы крупных Telegram-каналов — ответ налоговой
Представители Налоговой службы на заседании ВСК. Фото: Новини.LIVE

Временная следственная комиссия, которая изучает возможные незаконные действия со стороны должностных лиц, государственных структур и представителей экономического сектора, направила официальный запрос в Государственную налоговую службу. Он касался девяти владельцев крупных Telegram-каналов. По результатам проверки выяснилось, что восемь из них фактически занимаются предпринимательской деятельностью.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык со ссылкой на заявления представителей Налоговой службы во время заседания.

Почему в ГНС не провели исследование относительно владельцев Telegram-каналов

"Относительно наработки информации по девяти субъектам. Восемь из них ведут предпринимательскую деятельность. В ходе проведенных мероприятий нарушений налогового законодательства не установлено, потому, что у нас отсутствует информация о полученных доходах, кроме тех, что они задекларировали", — заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Андрей Троцко.

Директор Департамента налогообложения физических лиц Владимир Кизима отметил, что доходы этих восьмерых ФЛП, которые являются владельцами Telegram-каналов, не превышают задекларированные. Также, по его словам, уплачены все налоги.

В то же время в ГНС не смогли назвать количество исследований по девяти бенефициарным владельцам. Хотя ВСК предоставили им имена владельцев этих Telegram-каналов еще два месяца назад и просили провести исследования по ним.

"Проблема в том, что в анонимных Telegram-каналах обычно невозможно установить бенефициарного владельца. Для дальнейшего анализа таких операций необходимо взаимодействовать с правоохранительными органами, потому что у нас недостаточно полномочий, чтобы получить дополнительную информацию, которая сможет добавить и подтвердить информацию о средствах, которые проходить не по счетам", — пояснил директор Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем Антон Замятин.

Такой ответ возмутил председателя парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

"Как вы не можете сказать количество исследований? Чего вы того сюда пришли? Вы готовились к заседанию ВСК?", — эмоционально спросил он.

ВСК по расследованию деятельности Telegram-каналов

На сегодняшнем ВСК рассматривали нарушения, возникающие из-за анонимных владельцев Telegram-каналов.

В Раде считают, что деятельность владельцев Telegram-каналов должна быть прозрачной. Хотя официально зарегистрированной инициативы пока нет.

