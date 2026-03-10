Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Анонимные Telegram-каналы в Украине — на ВСК говорили о нарушениях

Анонимные Telegram-каналы в Украине — на ВСК говорили о нарушениях

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 10:59
ВСК по анонимным Telegram-каналам - на заседание пригласили представителей Государственной налоговой службы, Бюро экономической безопасности и НАБУ
Временная следственная комиссия в Киеве рассматривает деятельность анонимных Telegram-каналов. Фото: Новини.LIVE

В Киеве парламентская Временная следственная комиссия (ВСК) 10 марта проводит заседание для проверки деятельности анонимных Telegram-каналов. В частности, речь идет об экономических нарушениях и деятельности вне рамок закона.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места события.

Реклама
Читайте также:

Заседание по анонимным Telegram-каналам

Во время заседания народный депутат Украины Ярослав Железняк от партии "Голос" заявил, что комиссия обсуждает распространенное явление анонимных каналов в Telegram и вопросы, связанные с их деятельностью.

На заседание были приглашены представители нескольких государственных органов, в частности Государственной налоговой службы Украины, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Железняк сообщил, что БЭБ уже начало уголовное производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов некоторыми анонимными Telegram-каналами. Между тем ожидается, что представители НАБУ предоставят информацию о медиа-атаках на антикоррупционные институты, которые, по словам народного депутата, активно распространяются через такие платформы.

 

Чем опасны Telegram-каналы

Россия использует Telegram-каналы для вербовки украинцев. В частности, в результате такой истории произошел теракт во Львове. За выполнение теракта кураторы из ФСБ пообещали подозреваемой 60 тысяч гривен вознаграждения.

В Верховной Раде пока нет законопроектов о блокировании Telegram в Украине. Однако нардеп Ирина Борзова отметила, что в этой сфере нужно наводить порядок, а владельцы таких каналов должны быть известны.

Верховная Рада Ярослав Железняк Telegram сбу парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации