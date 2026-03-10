ВСК по анонимным Telegram-каналам - на заседание пригласили представителей Государственной налоговой службы, Бюро экономической безопасности и НАБУ

Временная следственная комиссия в Киеве рассматривает деятельность анонимных Telegram-каналов. Фото: Новини.LIVE

В Киеве парламентская Временная следственная комиссия (ВСК) 10 марта проводит заседание для проверки деятельности анонимных Telegram-каналов. В частности, речь идет об экономических нарушениях и деятельности вне рамок закона.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места события.

Реклама

Читайте также:

Заседание по анонимным Telegram-каналам

Во время заседания народный депутат Украины Ярослав Железняк от партии "Голос" заявил, что комиссия обсуждает распространенное явление анонимных каналов в Telegram и вопросы, связанные с их деятельностью.

На заседание были приглашены представители нескольких государственных органов, в частности Государственной налоговой службы Украины, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Железняк сообщил, что БЭБ уже начало уголовное производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов некоторыми анонимными Telegram-каналами. Между тем ожидается, что представители НАБУ предоставят информацию о медиа-атаках на антикоррупционные институты, которые, по словам народного депутата, активно распространяются через такие платформы.

Чем опасны Telegram-каналы

Россия использует Telegram-каналы для вербовки украинцев. В частности, в результате такой истории произошел теракт во Львове. За выполнение теракта кураторы из ФСБ пообещали подозреваемой 60 тысяч гривен вознаграждения.

В Верховной Раде пока нет законопроектов о блокировании Telegram в Украине. Однако нардеп Ирина Борзова отметила, что в этой сфере нужно наводить порядок, а владельцы таких каналов должны быть известны.