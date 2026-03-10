Відео
На засіданні ТСК розглядають анонімні Telegram-канали — які порушення

На засіданні ТСК розглядають анонімні Telegram-канали — які порушення

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 10:59
ТСК щодо анонімних Telegram-каналів — на засідання запросили представників Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки та НАБУ
Тимчасова слідча комісія у Києві розглядає діяльність анонімних Telegram-каналів. Фото: Новини.LIVE

У Києві парламентська Тимчасова слідча комісія (ТСК) 10 березня проводить засідання з метою перевірки діяльності анонімних Telegram-каналів. Зокрема йдеться про економічні порушення та діяльність поза рамками закону,

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події.

Читайте також:

Засідання щодо анонімних Telegram-каналів

Під час засідання народний депутат України Ярослав Железняк від партії "Голос"заявив, що комісія обговорює поширене явище анонімних каналів у Telegram та питання, пов’язані з їхньою діяльністю.

На засідання було запрошено представників кількох державних органів, зокрема Державної податкової служби України, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Железняк повідомив, що БЕБ вже розпочало кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків деякими анонімними Telegram-каналами. Тим часом очікується, що представники НАБУ нададуть інформацію про медіа-атаки на антикорупційні інституції, які, за словами народного депутата, активно поширюються через такі платформи.

 

Чим небезпечні Telegram-канали

Росія використовує Telegram-канали для вербування українців. Зокрема, внаслідок такої історії стався теракт у Львові. За виконання теракту куратори з ФСБ пообіцяли підозрюваній 60 тисяч гривень винагороди.

У Верховній Раді наразі немає законопроєктів про блокування Telegram в Україні. Проте нардепка Ірина Борзова наголосила, що у цій сфері потрібно наводити порядок, а власники таких каналів мають бути відомими.

Верховна Рада Ярослав Железняк Telegram сбу парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
