Вербування українців — нардепка пояснила, що робити з Telegram

Телефон в руках. Фото ілюстративне: Pexels

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Борзова заявила, що у Верховній Раді немає законопроєктів про блокування Telegram в Україні. Водночас вона пояснила, що необхідно робити з месенджером.

Про це Ірина Борзова розповіла в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 26 лютого.

Telegram в Україні

"Якщо ми говоримо про Telegram як спосіб звʼязку, мене непокоїть те, що сьогодні дійсно можуть залучати, як і жінок, молодих чоловіків, дітей, в тому числі підлітків, до різних дуже поганих справ, в тому числі ми всі з вами знаємо і розуміємо, що через Telegram продають наркотики", — зазначила Борзова.

За її словами, молоді люди та підлітки активно користуються месенджером. Нардепка заявила, що Telegram-канали та будь-який звʼязок не можуть бути анонімними. Борзова наголосила на важливості верифікації.

"Все потрібно, щоб було офіційно, для того, щоб навіть і потім правоохоронним органам було більш простіше працювати і знаходити тих людей, які порушують закони, які вербують сьогодні українців, які сьогодні залучають молодих людей, інколи навіть дітей саме через Telegram до різних кримінальних правопорушень", — каже нардепка.

Вона наголосила, що необхідні зміни, оскільки Telegram-канали сьогодні подають дуже багато інформації. За її словами, вони повинні працювати на таких самих умовах, як офіційні засоби масової інформації і нести певну відповідальність за те, що вони публікують.

"Тому моя особиста думка, що напевно у цій сфері порядок потрібно наводити, все повинно бути прозоро, ми повинні розуміти, хто стоїть за Telegram-каналом чи Telegram-мережею і відповідно верифікувати всіх особистостей", — зазначила Борзова.

Водночас вона каже, що заборонити месенджер — це не вихід, оскільки люди будуть користуватися іншими соцмережами.

Як вербують українців у Telegram

У ніч проти 22 лютого у Львові стався теракт. Жінка з Рівненської області принесла вибухівку, після чого її спільниця викликала поліцію. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська, також відомо про багато поранених.

Відомо, що виконавицю теракту завербували у Telegram. Куратор обіцяв їй дві тисячі доларів. А заступниця керівника ОП Ірина Верещук порушила питання функціонування Telegram в Україні.