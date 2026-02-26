Видео
Україна
Видео

Нардепка объяснила, что нужно делать с Telegram в Украине

Нардепка объяснила, что нужно делать с Telegram в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:09
Работа Telegram в Украине — нардепка объяснила, как контролировать
Телефон в руках. Фото иллюстративное: Pexels

Народный депутат Ирина Борзова рассказала, что нужно делать с Telegram в Украине. По ее словам, сейчас в Раде нет законопроектов о блокировании мессенджера.

Об этом Ирина Борзова рассказала в эфире Ранок.LIVE в четверг, 26 февраля.

Telegram в Украине

"Если мы говорим о Telegram как способе связи, меня беспокоит то, что сегодня действительно могут привлекать, как и женщин, молодых мужчин, детей, в том числе подростков, к различным очень плохим делам, в том числе мы все с вами знаем и понимаем, что через Telegram продают наркотики", — отметила Борзова.

По ее словам, молодые люди и подростки активно пользуются мессенджером. Нардеп заявила, что Telegram-каналы и любая связь не могут быть анонимными. Борзова подчеркнула важность верификации.

"Все нужно, чтобы было официально, для того, чтобы даже и потом правоохранительным органам было более проще работать и находить тех людей, которые нарушают законы, которые вербуют сегодня украинцев, которые сегодня привлекают молодых людей, иногда даже детей именно через Telegram к различным уголовным правонарушениям", — говорит нардеп.

Она подчеркнула, что необходимы изменения, поскольку Telegram-каналы сегодня подают очень много информации. По ее словам, они должны работать на таких же условиях, как официальные средства массовой информации и нести определенную ответственность за то, что они публикуют.

"Поэтому мое личное мнение, что наверное в этой сфере порядок нужно наводить, все должно быть прозрачно, мы должны понимать, кто стоит за Telegram-каналом или Telegram-сетью и соответственно верифицировать всех личностей", — отметила Борзова.

В то же время она говорит, что запретить мессенджер — это не выход, поскольку люди будут пользоваться другими соцсетями.

Как вербуют украинцев в Telegram

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт. Женщина из Ровенской области принесла взрывчатку, после чего ее сообщница вызвала полицию. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, также известно о многих раненых.

Известно, что исполнительницу теракта завербовали в Telegram. Куратор обещал ей две тысячи долларов. А заместитель руководителя ОП Ирина Верещук подняла вопрос функционирования Telegram в Украине.

украинцы соцсети Украина нардепы Telegram
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
