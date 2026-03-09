Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев відповів, чи є підґрунтя для зростання цін на пальне

Гетманцев відповів, чи є підґрунтя для зростання цін на пальне

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 09:17
Гетманцев відповів, чи є причини для зростання цін на бензин в Україні
Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чи є підстави для зростання цін на бензин в Україні. За його словами, для підвищення цін на пальне немає об'єктивного економічного підґрунтя.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гетманцев про зростання цін на бензин в Україні

Гетманцев зазначив, що стрибок цін на українських АЗС не має об'єктивного економічного підґрунтя.

Голова фінансового комітету ВРУ заявив, що зараз в Україні продається пальне, яке закупили за старими цінами, до бойових дій на Близькому Сході та світового подорожчання нафти.

Водночас Гетманцев зазначив, що з огляду на це держава вже запустила механізм антимонопольного реагування. Відтак, комітет надіслав офіційні запити ключовим гравцям ринку, встановивши дедлайн для обґрунтування нової цінової політики.

"Вони мають не використовувати паніку, не використовувати те, що відбувається у світі, як привід для того, аби на рівному місці трошки чи не трошки навіть більше заробити. Ми розуміємо, що попит зростає, зріз, різко зріз, але це ж не означає, що ми маємо підіймати, істотно підіймати ціни, спекулювати ними й на цьому заробляти", — наголосив Гетманцев.

Зокрема, він пояснив, що якщо нафтотрейдери не зможуть документально довести економічну необхідність підвищення цін, на них чекає радикальне фінансове покарання. Мовиться не про символічні суми, а про вилучення колосальної частки річного доходу компаній.

"Там достатньо великі станції — до 5% обороту за минулий рік", — зауважив Гетманцев.

Ціни на бензин в Україні — що прогнозують

За прогнозами експертів, ціна на бензин А-95 в Україні може ще піднятися на 2 гривні за літр найближчим часом. Однак це вплине і на вартість інших товарів для українців.

Своєю чергою, нардепка Ніна Южаніна висловила занепокоєння через ситуацію на паливному ринку. Вона зазначила, що бензин в Україні теоретично може коштувати до 150 гривень за літр, якщо Антимонопольний комітет не втрутиться.

Водночас економічний експерт Олег Пендзин вважає, що бензин А-95 може подорожчати ще на 10 гривень за літр. За його оцінкою, таке підвищення ймовірне, якщо світова ціна на нафту сягне 100 доларів за барель.

ціни на паливо бензин Данило Гетманцев АЗС війна Ціни на пальне
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації