Гетманцев заявил о необоснованном росте цен на бензин

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает необоснованным рост цен на бензин в Украине. По его мнению, для этого нет объективных экономических причин.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев о росте цен на бензин в Украине

Гетманцев отметил, что скачок цен на украинских АЗС не имеет объективной экономической основы.

Глава финансового комитета ВРУ заявил, что сейчас в Украине продается топливо, которое закупили по старым ценам, до боевых действий на Ближнем Востоке и мирового подорожания нефти.

В то же время Гетманцев отметил, что учитывая это государство уже запустило механизм антимонопольного реагирования. Следовательно, комитет направил официальные запросы ключевым игрокам рынка, установив дедлайн для обоснования новой ценовой политики.

"Они должны не использовать панику, не использовать то, что происходит в мире, как повод для того, чтобы на ровном месте немножко или не немножко даже больше заработать. Мы понимаем, что спрос растет, срез, резко срез, но это же не значит, что мы должны поднимать, существенно поднимать цены, спекулировать ими и на этом зарабатывать", — подчеркнул Гетманцев.

В частности, он пояснил, что если нефтетрейдеры не смогут документально доказать экономическую необходимость повышения цен, их ждет радикальное финансовое наказание. Речь идет не о символических суммах, а об изъятии колоссальной доли годового дохода компаний.

"Там достаточно большие станции — до 5% оборота за прошлый год", — отметил Гетманцев.

Цены на бензин в Украине — что прогнозируют

По прогнозам экспертов, цена на бензин А-95 в Украине может еще подняться на 2 гривны за литр в ближайшее время. Однако это повлияет и на стоимость других товаров для украинцев.

В свою очередь, нардеп Нина Южанина выразила обеспокоенность из-за ситуации на топливном рынке. Она отметила, что бензин в Украине теоретически может стоить до 150 гривен за литр, если Антимонопольный комитет не вмешается.

В то же время экономический эксперт Олег Пендзин считает, что бензин А-95 может подорожать еще на 10 гривен за литр. По его оценке, такое повышение вероятно, если мировая цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель.