Рост цен на топливо в Украине — Гетманцев заяви про возможные штрафы для АЗС

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

В Украине автозаправочные станции могут получить значительные штрафы, если не смогут объяснить резкое повышение цен на топливо. Речь идет о возможном наказании в размере до 5% от годового оборота компаний.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

АЗС могут оштрафовать на 5% годового оборота

По его словам, синхронный рост цен на украинских АЗС на 10-15% не имеет объективных экономических причин.

"На самом деле не надо быть большим специалистом для того, чтобы понять, что сегодня в Украине продается еще старое топливо. Топливо, которое было изготовлено из нефти, которая была дешевой еще до этих всех скачков", — подчеркнул Гетманцев.

Он сообщил, что государство уже запустило механизм антимонопольного реагирования. Профильный комитет направил официальные запросы ключевым игрокам топливного рынка и установил четкий срок для объяснения новой ценовой политики.

"Они должны не использовать панику, не использовать то, что происходит в мире, как повод для того, чтобы на ровном месте немножко или не немножко даже больше заработать", — добавил глава финансового комитета.

Рост цен на топливо в Украине

Ранее сообщалось, что на фоне повышения цен на топливо на украинских автозаправках возник ажиотаж. Из-за этого появился временный дефицит — водители иногда не могут приобрести даже несколько литров бензина или дизеля через мобильные приложения сетей АЗС.

В то же время топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин отметил, что фактического дефицита топлива в Украине нет. По его словам, автозаправочные станции успели сформировать достаточные запасы. Однако это не гарантирует стабильности цен, ведь из-за ажиотажного спроса они могут и в дальнейшем расти.

В свою очередь директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отметил, что даже в случае негативного сценария стоимость дизельного топлива в Украине вряд ли превысит 80 гривен за литр.