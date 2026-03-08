Зростання цін на пальне в Україні — Гетманцев попередив АСЗ про штрафи

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

В Україні автозаправні станції можуть отримати значні штрафи, якщо не зможуть пояснити різке підвищення цін на пальне. Йдеться про можливе покарання у розмірі до 5% від річного обороту компаній.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

АЗС можуть оштрафувати на 5% річного обороту

За його словами, синхронне зростання цін на українських АЗС на 10-15% не має об'єктивних економічних причин.

"Насправді не треба бути великим спеціалістом для того, щоб зрозуміти, що сьогодні в Україні продається ще старе пальне. Пальне, яке було виготовлене з нафти, яка була дешевою ще до цих всіх стрибків", — наголосив Гетманцев.

Він повідомив, що держава вже запустила механізм антимонопольного реагування. Профільний комітет направив офіційні запити ключовим гравцям паливного ринку та встановив чіткий термін для пояснення нової цінової політики.

"Вони мають не використовувати паніку, не використовувати те, що відбувається у світі, як привід для того, аби на рівному місці трошки чи не трошки навіть більше заробити", — додав голова фінансового комітету.

Зростання цін на пальне в Україні

Раніше повідомлялося, що на тлі підвищення цін на пальне на українських автозаправках виник ажіотаж. Через це з'явився тимчасовий дефіцит — водії інколи не можуть придбати навіть кілька літрів бензину чи дизеля через мобільні застосунки мереж АЗС.

Водночас паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін наголосив, що фактичного дефіциту пального в Україні немає. За його словами, автозаправні станції встигли сформувати достатні запаси. Однак це не гарантує стабільності цін, адже через ажіотажний попит вони можуть і надалі зростати.

Своєю чергою директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зазначив, що навіть у разі негативного сценарію вартість дизельного пального в Україні навряд чи перевищить 80 гривень за літр.