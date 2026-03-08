Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев попередив АЗС про штрафи через зростання цін на пальне

Гетманцев попередив АЗС про штрафи через зростання цін на пальне

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 15:20
Зростання цін на пальне в Україні — Гетманцев попередив АСЗ про штрафи
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

В Україні автозаправні станції можуть отримати значні штрафи, якщо не зможуть пояснити різке підвищення цін на пальне. Йдеться про можливе покарання у розмірі до 5% від річного обороту компаній.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

АЗС можуть оштрафувати на 5% річного обороту

За його словами, синхронне зростання цін на українських АЗС на 10-15% не має об'єктивних економічних причин.

"Насправді не треба бути великим спеціалістом для того, щоб зрозуміти, що сьогодні в Україні продається ще старе пальне. Пальне, яке було виготовлене з нафти, яка була дешевою ще до цих всіх стрибків", — наголосив Гетманцев.

Він повідомив, що держава вже запустила механізм антимонопольного реагування. Профільний комітет направив офіційні запити ключовим гравцям паливного ринку та встановив чіткий термін для пояснення нової цінової політики.

"Вони мають не використовувати паніку, не використовувати те, що відбувається у світі, як привід для того, аби на рівному місці трошки чи не трошки навіть більше заробити", — додав голова фінансового комітету.

Зростання цін на пальне в Україні

Раніше повідомлялося, що на тлі підвищення цін на пальне на українських автозаправках виник ажіотаж. Через це з'явився тимчасовий дефіцит — водії інколи не можуть придбати навіть кілька літрів бензину чи дизеля через мобільні застосунки мереж АЗС.

Водночас паливний експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін наголосив, що фактичного дефіциту пального в Україні немає. За його словами, автозаправні станції встигли сформувати достатні запаси. Однак це не гарантує стабільності цін, адже через ажіотажний попит вони можуть і надалі зростати.

Своєю чергою директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зазначив, що навіть у разі негативного сценарію вартість дизельного пального в Україні навряд чи перевищить 80 гривень за літр.

ціни на паливо Данило Гетманцев штраф АЗС Ціни на пальне
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації