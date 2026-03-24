ООН озвучила новые данные о потерях среди гражданских в Украине

Погибшие люди в результате российской атаки по Запорожью 21 марта. Фото: REUTERS/Stringer

ООН официально зафиксировала более 15 тысяч убитых гражданских в Украине с начала полномасштабного вторжения, но реальное количество жертв, вероятно, больше. В организации также обратили внимание на рост потерь среди мирного населения, сокрушительные удары по инфраструктуре, миллионы беженцев и колоссальную сумму, которая понадобится на восстановление страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарл.

Розмари Дикарло озвучила обновленные данные о потерях среди гражданского населения Украины за время полномасштабной войны. По подтвержденной информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала вторжения погибли 15 364 гражданских лица, среди которых 775 детей. Еще 42 144 человека получили ранения, в том числе 2588 детей.

В то же время в самой ООН отмечают, что эти цифры не отражают полной картины, ведь фактическое количество жертв, скорее всего, значительно выше. Отдельно Дикарло обратила внимание, что в феврале этого года только за один месяц, погибли по меньшей мере 188 гражданских, а 757 человек были ранены. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во время выступления в Совбезе она также заявила об увеличении количества российских атак на железнодорожную и транспортную инфраструктуру Украины.

"Уничтожено 60% мощностей по добыче газа и повреждены все тепловые электростанции страны, что привело к постоянным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением по всей стране", — сказала Дикарло.

По словам Дикарло, массированные зимние атаки по энергетической инфраструктуре фактически подвели украинскую энергосистему к грани полного коллапса.

В своем выступлении чиновница привела и гуманитарные показатели, которые отражают масштаб последствий войны. Сейчас за пределами Украины остаются более 6,7 млн украинских беженцев. Еще более 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Экономические потери также измеряется сотнями миллиардов долларов. По словам Дикарло, на восстановление и отстройку Украины в течение следующих десяти лет понадобится не менее 588 млрд долларов.

Также 11 марта в ООН признали, что похищение Россией украинских детей является военным преступлением. По официальным данным, следователи предоставили факты и доказательства о вывозе по меньшей мере 1 205 детей из пяти областей Украины.

Ранее в ООН резко ответили на заявление России о самоопределении Крыма и Донбасса. Там призвали уважать закон и территориальную целостность Украины.