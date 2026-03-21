З України виїхали щонайменше 8 млн українців через агресію РФ

Українські біженці.

Очільник робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з захисту ВПО Максим Ткаченко заявив, що з України виїхали щонайменше 8 мільйонів громадян через російську агресію. За його словами, йдеться про тих, хто виїхав з 2014 року та після початку повномасштабного вторгнення.

Про це Максим Ткаченко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Ткаченко зазначив, що з 8 млн громадян щонайменше 2,5 млн мають статус ВПО. За його словами, вони не повернуться назад, поки не отримають місце для житла.

Він повідомив, що на 12 рік російської агресії лише 7 тисяч сімей отримали сертифікати на житло. Наразі багато категорій населення досі очікують на компенсацію по 2 мільйони.

"Але це ж поки тільки родини УБД. Безумовно, це в першу чергу ті люди, які повинні це отримати. Але коли інші, коли пенсіонери, коли багатодітні родини, коли родини з інвалідністю, не тільки отриманою під час повномасштабної війни, а люди в цілому з інвалідністю з дитинства?" — додав він.

Зазначимо, Польща припинила оформлення довідок, які підтверджують право на тимчасовий захист у країні.

А директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що Європа думає над тим, як залишити українців у себе. Політику щодо біженців змінюють.

